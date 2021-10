Raed Arafat îi răspunde lui Florin Cîțu: "Am suplimentat mașinile SMURD și am anulat concediile"

"La București noi, pe parcursul ultimelor săptămâni am suplimentat mașinile. Pentru testări, pentru că acolo este așteptarea de câteva zile, am adus mașini de la Pompieri, Dustere, nu trebuie să fie ambulanță, și am dar șoferi de la Pompieri din mai multe orașe din țară - sunt aproape 20 de echipe.

Am suplimentat mașinile SMURD la maximul posibil. Am anulat concediile la Ambulanță și am solicitat anularea concediilor ca să avem capacitatea maximă. În fața Spitalului Universitar am construit aceste porturi medicale avansate de extindere a UPU ca să facem zone tampon pentru a prelua din ambulanțe.

Știu că colegii sunt sub o presiune maximă. Astăzi, aceeași măsură care este la Universitar și la Pantelimon am aplicat-o la Timișoara în fața UPU-ului, pentru că de acolo ne-au venit informații că a fost un timp de așteptare mai mare și am crescut capacitatea UPU-ului.

Dar, există limită la fiecare chestie și trebuie să completăm paturile care trebuie să preia bolnavii din UPU. Și acum și la București am obținut paturi suplimentare, la Spitalul CFR 2, am suplimentat paturi iarăși la Spitalul Ilfov. La Spitalul "Sfântul Ioan" s-a suplimentat numărul paturilor chiar astăzi dimineață cu 25 cu oxigen și 100 fără oxigen, care pot fi în viitor suplimentate cu oxigen prin concentratoare", a precizat Raed Arafat, în emisiunea Punctul de Întâlnire, moderată de Radu Tudor.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal