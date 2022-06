Aplicația care îi ajută pe fermieri să își administreze terenurile

"Această aplicație imi permite să văd ultimii 5 ani de zile cam tot ce s-a întâmplat și dacă vreau sa iau, de exemplu, din trecutorice parcelă, pot fără probleme să o deschid. Vedem utilajele unde au fost sau unde sunt, pot să aleg o parcelă și să văd tot ce înseamnă istoric. Vedem absolut toate lucrările ce s-au făcut pe această parcelă.

Pentru o interogare completă inginerii au la dispoziție tot ce înseamnă bază de date a noastră din trecut, avem parcelele cadastrale evidențiate, avem schimburile de terenuri, contractele de arendă, tot ce avem nevoie este aici prezent. Avem intreaga flota de utilaje care este în permanență pe monitor", explică Alexander Degianski.

Tânărul fermier a decis să dezvolte aplicaţia din nevoie, deoarece gestionarea poate deveni coplesitoare indiferent de cât de orginazat ai fi, iar informaţiile despre cele 10 mii de hectare de teren pe care le administrează sunt greoaie şi pot fi uşor de omis. Antreprenorul este însă sigur că îşi va recupera banii investiţi.

"Aceasta aplicație este dezvoltată in jurul anului 2017 când am constatat că avem o mare problemă în ceea ce privește gestionarea terenurilor, a gestiunii a stocurilor, a contractelor de arendă, a flotei de utilaje, istoricului fiecărei parcele și atunci am zis că nu avem soluția potrivită în piață ca să facem ceea ce dorim, am luat decizia ca prin informaticienii noștri să achiziționăm partea de software de care avem nevoie și în continuare să îl crem pe tiparul și specificul nostru, pentru a gestiona atât partea de ferma cat și partea de pădure pe care o avem.

Ne-a ajuns pana acum la aproape un milion de euro. E o sum[ mare, dar sunt convins că se va amortiza in câțiva ani de zile complet", mai spune fermieru.

Aplicaţia este uşor de folosit şi îi scuteşte pe fermieri de o mare parte din muncă.

Pentru moment, aplicaţia este folosită doar de tânărul fermier care a dezvoltat-o şi de un coleg de breazlă, dar pe viitor, acesta intenţionează să o vândă şi speră să fie folosită la nivel naţional şi nu numai.