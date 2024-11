Gala "Winners of the Future": Vodafone România a luat premiul pentru excelență în domeniul comunicării

Gala "Winners of the Future": Vodafone România a luat premiul pentru excelență în domeniul comunicării. Foto: Antena 3 CNN

Cea mai importantă companie de telecomunicații care a redefinit standardele excelenței în domeniul digitalizării prin creativitate și eforturi uriaşe a fost premiată la gala "Winners of the Future". Vodafone România a câştigat premiul "Digital Vision" în cadrul evenimentului organizat de Antena 3 CNN, la un an de la lansarea platformei RO 3.0.

Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN: Cei pe care îi premiem la această categorie sunt nu doar furnizori de capacități de comunicație, așa cum îi cunoșteam acum ceva vreme, ci au devenit furnizori de tehnologie. Vodafone România este în clipa de față compania cea mai importantă care furnizează soluții de digitalizare pentru instituții, pentru companii și pentru fiecare dintre noi.

Evoluțiile din ultima perioadă sunt spectaculoase, iar pentru ele și pentru tot ce va urma, am decis să-i acordăm acest premiu pentru excelență în domeniul digitalizării.

De 27 de ani, Vodafone a investit peste 6 miliarde de euro în România, fonduri care ne-au permis să fim mai conectați ca niciodată. Nu doar că am comunicat mai ușor între noi, dar am împărtășit visuri, provocări și lucruri care contează cu adevărat. Începând cu tehnologia 2G și până la rețelele 4G și 5G, fiecare inovație adusă de Vodafone în premieră ne-a apropiat mai mult. Cu o viziune digitală de excepție, compania a depășit rolul unui simplu operator de telecomunicații pentru a deveni astăzi cel mai mare integrator IoT și ICT din România. De 25 de ani, Vodafone susține un parteneriat unic cu Salvamont, oferind sprijin real în situații critice.

Angaamentul față de comunitate este la fel de puternic ca tehnologia pe care o promovează. Cu investiții de sute de milioane de euro, anual, în rețea, tehnologie nouă și inițiative care susțin dezvoltarea fiecărui român, Vodafone își propune să ofere tuturor oportunitatea de a-și atinge potențialul nelimitat. În cursa către progres, se asigură că tehnologia rămâne accesibilă și ușor de înțeles pentru fiecare.

Gala "Winners of the Future" s-a încheiat printr-un spectacol de sunet și lumină pe cerul Capitalei, "pus în scenă" de mai multe drone, cu sprijinul Vodafone România. Momentul a fost însoțit un mesaj care precizează motivațiile și obiectivului acestui proiect, ce a dovedit că poate mobiliza energii și poate impulsiona creativitatea.