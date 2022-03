Un bărbat din Alba a trăit 58 de ani în beznă, fără curent. Acum, a primit cadou lumină | România Inteligentă

La început, omului nici nu-i venea să se bucure prea tare, de teamă că va trebuie de-acum să plătească factura și nu are cu ce.

Voluntarii care i-au montat panouri fotovoltaice i-au explicat însă că soarele nu cere factură.

`Nea Viorel trăiește singur într-un vârf de munte unde se ajunge foarte greu, iar de aproape şase decenii, cât timp soarele lipsea de pe cer, el dormea.

Bărbatul muncește cu ziua pe unde apucă și trăiește din mila celor care îl cunosc. Un grup de voluntari a aflat de povestea lui și i-a venit în ajutor cu un panou solar la care i-au legat omului becuri în cele două cămăruțe.

"Omul acesta are nevoie de lumină. Nu poţi în secolul XXI să nu ai lumină, să nu ai o sobă.

Vecinii, stânga-dreapta, întrebau de ce i-am adus. Păi, am adus, că omul nu are şi un branşament de 3.500 de lei. Nu are de unde.

Nu are ajutor social, pentru că nu are viză de flotant. Astea-s nedreptăţile! Şi omul ăsta suferă", spune Sorin Martin, voluntar.

Voluntarii nu sunt la prima astfel de experiență, ci ajută ori de câte ori aud despre câte un caz uitat de lumea civilizată.

Pe lângă o sursă regenerabilă de curent, oamenii i-au dus lui `nea Viorel și alimente, haine, medicamente, dar și un telefon mobil cu care să poată lua legătura cu cei dragi.