Profesoară româncă din Cluj, desemnată ambasador NASA la cea mai mare conferinţă despre spaţiu: "Vreau să arăt lumii că România are valori"

O profesoară de fizică din Cluj-Napoca participă, ca speaker, la cea mai mare conferință educatională pe tema spațiului organizată de NASA. Ce mesaj are pentru tânăra generație.

Este singurul invitat român care susține o prelegere. Vor fi prezenți, în total, peste 500 de oameni ai educației din întreaga lume.

Dorina Gîrbovan, profesoară de fizică la Transylvania College din Cluj-Napoca, participă, la cea mai mare conferință din lume, adresată profesorilor, pe tema spațiului – Space Exploration Educators Conference.

Evenimentul are loc chiar zilele acestea la Centrul Spațial NASA de la Houston. Profesoara a aplicat pentru a fi printre cei 20 de speakeri și a fost invitată în urma unei selecții riguroase.

"Este cea mai mare conferinţă din lume pe temă de spațiu pentru oameni din educație. Am vrut să împărtășesc din experiența pe care o am atât la catedră cat şi coordonator. Am făcut aplicația şi am fost desemnata una din speakeri", spune Dorina Gîrbovan – ambasador NASA

Profesoara va susține o prelegere despre modul în care anumite mecanisme de la Agenția Spațială Europeană și NASA pot fi integrate în orele de curs ale elevilor.

"Prezint o aplicație pe care Centrul Spațial European a dezvoltat-o despre căderea unui meteorit. O să povestesc un pic despre căderea meteoritului din Rusia, ca şi aplicație pentru elevi. După care să merg pe parte de fizică de liceu şi după aceea o să fac partea practică, unde vreau să le dau elevilor o listă de materiale şi să creeze designul la o catapultă care va trebui să parcurgă o anumită distanță", a mai spus Dorina Gîrbovan – ambasador NASA

Cine este Dorina Gîrbovan

Dorina Gîrbovan a absolvit Facultatea de Fizică a Universității "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. Are trei masterate, două în fizică şi unul în chimie, pe care le-a obținut în SUA şi România, dar şi un doctorat în România. A predat 8 ani în Canada şi SUA la universități şi licee private şi a revenit în România în anul 2009.

"Vreau să arat lumii că România are valori"

"Vreau să arat lumii că România are valori. Oriunde am mers în lume, România a fost văzută bine ca educație, studenții sunt văzuți bine",a mai spus Dorina Gîrbovan – ambasador NASA

Profesoara spune că oricine poate să ajungă să lucreze la NASA dacă se pregătește și este ambițios.

- Ce ar trebui să facă un elev român ca să ajungă să lucreze la NASA?

"Să își construiască CV. Să participe la concursuri internaționale, la experiențe, să își crească CV-ul.

Și NASA și ESA (European Space Agency) au o parte de resurse alocate pentru internship, unde oricine din lumea asta poate aplica. Trebuie să intre pe site, să își depună CV-ul să scrie un este sau două, să ceară o scrisoare de recomandare și asta este. Așa am început și eu", a mai spus Dorina Gîrbovan, profesoara româncă din Cluj, desemnată ambasador NASA la cea mai mare conferinţă despre spaţiu pentru emisiunea România Inteligentă de la Antena 3 CNN.