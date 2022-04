Echipa de Robotică a României "AutoVortex" a câștigat locul 1 la Campionatul Internaţional de Robotică din Jamaica

Experiența lor a fost însă umbrită și de întâmplări neplăcute, pentru că antrenorul lor nu a avut voie să intre în sala de concurs.

O mână de elevi români, coordonată de un antrenor dedicat, a pus România la loc de cinste pe harta roboticii.

"Noi, de 11 ani, câştigăm locul 1 peste tot în lume. Am fost singura echipă din lume care a reuşit să îi bată pe americani la ei acasă. Cam de atunci s-au stricat lucrurile", a declarat asist. univ. dr. Ionuţ Panea, antrenorul echipei AutoVortex.

Cea mai recentă competiție la care au participat a fost Campionatul Internațional de Robotică din Jamaica, la care s-au clasat pe prima poziție, beneficiind astfel de avantaje și pentru concursurile următoare.

"Noi am câştigat un loc pentru echipa 5843 la Mondiale aşa că putem să mergem cu două echipe, o echipă calificată din Jamaica şi o echipă calificată din Libia. Pe lângă acest loc am mai câştigat trofeul Think Award, care este despre cum am făcut noi robotul. Am explicat într-un caiet tehnic şi toate calităţile lui", a explicat Vasile Theodor, membru al echipei AutoVortex.

Copiii au reușit să se mobilizeze exemplar, chiar dacă antrenorului nu i-a fost permis să intre în sala de concurs, iar una peste alta s-au bucrat de experiență și de căldura cu care au fost primiți de membrii echipei jamaicane.

"A fost pur şi simplu o experienţă unică datorită faptului că, după competiţie, ne-au invitat la ei la şcoală să ne facă un tur, să ne ofere mâncare tradiţională şi să ne explice cum e la ei în ţară. Am petrecut o zi întreagă cu ei şi a fost cea mai frumoasă zi din plecare pentru că era un schimb intercultural unic", a declarat Ana Lipianu, mentor/membru al echipei AutoVortex.

Echipa de Robotică AutoVortex aplică o viziune de educație non-formală pentru aprofundarea cunoștințelor tehnologice. Studenții și elevii sunt implicați în activități practice împreună cu mentori care au o vastă experiență atât în lucru, cât și în cercetare tehnologică.