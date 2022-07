Elevii au renunţat la cărţi şi caiete. O şcoală din Oradea, dotată cu echipamente moderne

Totodată, a fost modernizat și mobilierul din clase. De asemenea, conţinutul afişat pe telefoane sau tablete poate fi proiectat direct pe tabla smart.

În clase, există și o tablă pe care se poate desena cu pensula, exact ca pe o pânză

Tot ce s-a predat la ore este transmis elevilor în format digital, temele pot fi corectate chiar de pe tabla interactivă.

O echipă de profesori a fost instruită să folosească noua tehnologie, iar la rândul lor, vor învăța și alți dascăli să utilizeze instrumentele moderne de predare.

"Dacă noi nu venim şi cu aceste elemente, s-ar putea ca şcoala să rămână una de tip plictisitor şi atunci venim şi cu partea de digitalizare", explică Daniela Berchez, profesor de fizică.

Investiția a fost realizată de una dintre cele mai mari companii de echipamente electronice din lume.

"România și Bulgaria sunt pe ultimul loc la educație în UE şi am considerat că nu puteam sta spectatori la această situaţie şi am dorit să luăm iniţiativă prin deschiderea atât a acestor centre, cât şi prin crearea unui program de 90 de ore prin care am înglobat o serie de cunoştinţe şi competenţe digitale.

Echipamentele au fost livrate unor profesori ce devin formatori de noi profesori în acest proces", a declarat Cristian Constantin, manager divizie Samsung Electronics România.

Pe lângă școala din Oradea, alte trei unități de învățământ din București, Timișoara și Bacău vor fi dotate cu astfel de dispozitive.