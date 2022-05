Facturi reduse semnificativ pentru locuinţe dotate cu soluţii inteligente

Răspunsul stă într-un consum eficient de energie. Altfel spus, tot ce consumăm acasă – de la iluminatul locuinței până la folosirea aparatelor electronice, electrocasnice sau a instalațiilor termice - intră în costul final al facturii la electricitate.

Așadar, e bine să le folosim cât mai înțelept. Iată cel mai simplu exemplu: becul.

O locuință ce folosește LED poate consuma anual, la o medie de folosire a becului de 4 ore pe zi, cu peste 70% mai puțin curent electric pentru iluminat comparativ cu una ce are becuri incandescente.

Acest lucru poate să însemne economii anuale de câteva sute de lei în factură, în funcție de numărul becurilor din casă.

"Cel mai important lucru este să înțelegem că un consum redus de energie nu înseamnă mai puțin confort acasă sau la birou.

Putem avea în continuare locuința încălzită iarna și răcoroasă vara, fără să plătim un consum mare.

Pentru asta, e nevoie de un sistem inteligent ce poate fi instalat pe telefon, prin care să reducem la minimum căldura iarna, când nu e nimeni acasă, sau să dăm drumul la aparatul de aer condiționat vara, chiar înainte de a pleca de la serviciu.

Trebuie doar să devenim mai eficienți. Și aici mă întorc la exemplul cu becul: chiar dacă cel clasic, incandescent, costă mai puțin în magazin, el consumă de 10 ori mai mult față cel economic.

Pe cel clasic îl schimbăm cam de două ori pe an, în timp ce becul LED are o durată de viață de 10 ani și e mai prietenos cu natura", spune Anamaria Marin, Head of Marketing Service B2C, Enel X România.

Că eficienţă energetică nu înseamnă neapărat un sacrificiu ne-o spune inclusiv vicepreședintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege.

Așadar, consumul eficient de energie este paza bună ce ne trece primejdia rea în contextul prețurilor mari la energie.

De la un simplu bec sau o priză inteligentă până la un sistem mai complex care poate controla centrala termică sau aparatul de aer condiționat, toate sunt soluții la îndemâna noastră pentru a evita un cost mare la electricitate. În plus, cu cât consumăm mai eficient, cu atât respirăm și un aer mai curat.