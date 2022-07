Investiţie de 10 milioane pentru modernizarea centrului Clujului. Emil Boc anunţă când va fi finalizat proiectul

În zonă vor exista stații de încărcare pentru bicicletele, trotinetele și mașinile electrice și va fi realizată o parcare pentru peste o sută de biciclete.

De asemenea, va fi instalat și un sistem de iluminat LED și mobilier urban modern, iar autoritățile vor să planteze peste 250 de arbori.

Cluj-Napoca se află pe locul 1 în topul celor mai inteligente orașe din România, datorită proiectelor de modernizare şi digitalizare, potrivit Radiografiei Smart City.

Emil Boc anunţă că proiectul va fi finalizat până în iunie 2023

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a intervenit în cadrul emisiunii "România inteligentă", unde a anunţat că termenul de finalizare a acestui proiect este iunie 2023.

"Iunie 2023 este termenul de finalizare. Aveţi dreptate, la început oamenii sunt nemulţumiţi. Evident, nu sunt încântaţi că au anumite restricţii în acea zonă, dar după ce se finalizează, se schimbă totul. Avem deja câteva precedente, pentru că prima stradă smart din România a fost făcută la Cluj, strada Molnar Piuariu, unde oamenii au văzut că o stradă aglomerată, îmbâcsită cu mașini, unde pur și simplu nu avea niciun fel de calitate a vieții, astăzi este o arie pietonală, cu arbori, wifi peste tot, ai prinză de încărcare pentru telefon, ai stație de încărcare pentru mașini electrice, pentru trotinete, pentru biciclete, ai iluminat cu LED, ai o arie care a schimbat complet calitatea vieții și poți să te simți ca și într-un oraș european, la tine acasă. Deci, cu alte cuvinte, Europa, pentru că cu bani europeni am făcut acele la investiții. La fel și pe Kogălniceanu, tot resurse europene am atra. Este de arătat că Europa este prezentă nu numai la Bruxelles sau la Paris, este și la Cluj, și la București și poate fi în orice parte a României.

Cum reuşeşte Emil Boc să atragă fonduri europene

Eu n-aș fi chiar așa de categoric, pentru că sunt președintele Asociației Municipiilor din România și știu că sunt foarte multe municipii din România, din toate colțurile țării care au reușite de excepție. Nu este mare filozofie, trebuie doar să te preocupe subiectul și să lucrezi în fiecare zi la aceste proiecte, pentru că din nefericire încă în România e nevoie să implici de la spate pe foarte mulți, să ceri avize, să ceri, să termini la timp, să discuți cu ei pe diverse probleme care apar, mai ales acum, în condițiile crizei din Ucraina, criza materialelor, criza legată de prețuri, inflație. Sunt probleme, dar dacă nu te preocupă, atunci problemele, evident le trenează, dar dacă îţi dai silinţa, bani europeni există, probleme de rezolvat avem. Cu alte cuvinte, se poate. Toată partea asta de digitalizare, nu o privim așa ca o chestie în sine, ea trebuie făcută oameni și pentru oameni, adică oamenii să vadă beneficii la ceea ce se întâmplă.

Soluţiile propuse de Emil Boc decongestionarea traficului rutier

Am luat dimensiunea strategică. Noi nu gândim doar în termeni administrativi, că aici e harta și Clujul se termină la borna administrativă, de acolo începe Florești, că acolo începe Gilău sau alte partide sau alte zone. Am abordat Clujul în sensul acesta, al ariei metropolitane și în acest sens am gândit proiectele de modernizare a acestui acestei zone. Pe de o parte, transportul public al municipiului se extinde în toată zona metropolitană, e asigurat de Cluj-Napoca, la prețuri bune și de calitate. Am fost primii care am introdus autobuze electrice, ne propunem ca până în 2026 întreaga flotă de transport să fie electrică.

Emil Boc: "Sunt trei proiecte strategice"

Unul care vizează trenul metropolitan, ca să poți ajunge practic dintr-o parte în alta a zonei metropolitane și chiar a Clujului, la 20 de minute 30 de minute, cu trenuri care să circule din 30 în 30 de minute încât oamenii să poată locui mult mai departe de Cluj, ca să poate veni la locul de muncă, așa cum ar sta practic într-un cartier al Clujului.

Al doilea proiect este metroul, despre care ați vorbit dumneavoastră și care se pretează pe o configurație a Clujului, care este pe o axă est-vest și nu poate practic să aibă altă configurație și care va duce Clujul la nivelul următor și va decongestiona traficul.

Al treilea este centura metropolitană a Clujului, un proiect care cu 20 de noduri rutiere reușește să elimine traficul nenecesar din zona Clujului. Un pasaj suprateran peste calea ferată.

Aceste proiecte sunt prinse fie pe PNRR până în 2026, fie în exerciţiu financiar, 2021-2027. Şi mai avem conectarea Clujului la autostradă, un alt proiect care deja este într-o fază avansată. Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și în Guvern, care degrevează iarăși traficul acesta nenecesar, care mai trece prin oraș, pentru că în prima etapă, Autostrada Transilvania și câteva centuri ocolitoare am scos traficul greu, TIR-urile. Acum trebuie să eliminăm traficul nenecesar pentru a crește calitatea vieții. Iar gândirea noastră, repet, este în arie metropolitană extinsă, nu doar pe municipiul Cluj-Napoca", a declarat Emil Boc, în exclusivitate la Antena 3.