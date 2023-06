Mâncarea sănătoasă pentru români, preocupare pentru autoritățile locale. Ce soluții au găsit

Românii au nevoie de pieţe moderne unde să găsească produse de calitate. Există câteva soluţii găsite de autorităţile locale pentru a aduce hrană sănătoasă aproape de client şi, în acelaşi timp, pentru a încuraja producătorul să îşi valorifice produsele în piaţă.

Iată care sunt soluţiile prezentate în cadrul Conferinţei Naţionale România Inteligentă, eveniment marca Antena3 CNN şi Cotidianul Naţional Jurnalul.

În Alexandria, de exemplu, prin intermediul proiectului "Tu știi ce mănânci?", copiii se întâlnesc cu nutriționiști și fac cunoștință cu producători locali de fructe și legume.

”Statisticile arată din păcate că sunt foarte mulți copii care au tendințe către obezitate infantilă și trebuie să preocupe nu doar părinții, ci și autoritățile locale”, a declarat Victor Drăgușin, Primarul Municipiului Alexandria.

Multe legume şi fructe româneşti se pierd însă din cauza faptului că nu există locuri de depozitare potrivite.

”Aceste spații în care producătorii își pot ține pentru mai mult timp produsele în condiții normale de temperatură reprezintă într-adevăr o problemă și mă gândesc împreună cu colegii mei la înființarea unui centru care să ofere condiții optime”, spune Adrian Gâdea, Președinte Consiliul Județean Teleorman.

Tot în Alexandria funcţionează un sistem de verificare a producătorilor şi produselor printr-un cod QR.

”Dacă inițial am căutat să avem un instrument de control și facturare în piețele administrate, odată ce am reușit să gestionăm electronic datele am trecut la transparență și prezentare a producătorilor agricoli”, a declarat Octavian Teodorescu, S.C. Piețe și Târguri Alexandria S.R.L.

Şi la Ministerul Agriculturii au fost discuţii despre finanţarea modernizării pieţelor.

”Am alocat pentru legume și piețe 150 milioane de euro, iar prioritizarea proiectelor, componenta cea mai importantă va fi partea de digitalizare”, a spus Florin-Ionuț Barbu, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

