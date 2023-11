Maramureșul, model pentru destinațiile care vor să atragă turiști. Tradițiile străvechi, cheia succesului pentru promovarea turismului local

Tradițiile, cultura populară și obiceiurile străvechi pot fi cheia succesului pentru promovarea turismului românesc, iar acest lucru este demonstrat de maramureșeni.

Dansurile populare și meșteșugurile tradiționale maramureșene sunt vedetele Târgului de Turism din Capitală, fiind desfășurate pregătiri intense pentru Crăciunul și Revelionul din acest an.

"An de an, numărul turiștilor crește, la fel și infrastructura turistică. Am venit cu doi operatori de transport pe cablu, adică pârtiile Șuior și Cavnic, întrucât se apropie sărbătorile de iarnă, iar noi suntem în pregătire pentru a primi turiștii în Maramureș.

De asemenea, și creatorii populari se pregătesc pentru sărbătorile de iarnă", a spus Paul Habina, director executiv OMD Maramureș.

Cu multă muncă și pasionați încă de mici de datinile locului, meșterii populari vin să arate cum se realizează obictele tradiționale.

"Am învățat meserie de la tatăl meu și mă simt dator să o dau mai departe copiilor mei și nepoților", a spus un meșter prezent la târg.

Vizitatorii târgului au urmărit cu atenție demonstrațiile, iar unii dintre ei chiar își doresc să ajungă în Maramureș. Pe de altă parte, alții sunt fideli locului.

"Am dansat cot la cot cu ei. Îmi place la nebunie muzica lor și îi iubesc. Maramureșul și Bucovina sunt pe primul loc în Româna", a spus un vizitator.

Maramureșul a arătat de nenumărate ori că turismul local poate fi un succes garantat.