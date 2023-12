Marinela Debu, preşedinte APAH, la conferinţa România Inteligentă: "Problema este cum se aplică!"

Finanțarea sistemului sanitar în 2024 pare să fie cea mai mare provocare pentru Guvern şi cea mai mare îngrijorare pentru pacienţi. Accesul la tratamente inovative nu mai este de mult un moft, ci este investiţie pe termen lung, pentru că aduce economii în sistemul medical şi are o contribuție directă la creșterea speranței de viaţă.

Sursa foto: Antena 3 CNN | România Inteligentă

Despre toate aceste subiecte s-a discutat la conferinţa “Finanțarea Sănătății în 2024 – Calea spre sustenabilitate și inovație”, organizată de România Inteligentă.

Marinela Debu, preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice (APAH), a explicat, în direct la Antena 3 CNN, beneficiile soluţiilor discutate de autorităţi.

"În primul rând, e bine că ne întâlnim şi discutăm şi punem pe tapet nişte soluţii. În al doilea rând, trebuie să vedem cum vor funcţiona, cum va funcţiona acest fond, ce patologii, ce boli va acoperi, către ce se va duce, dacă nu cumva pot fi aduse şi alte soluţii. S-a discutat aici nu doar asta. S-a discutat inclusiv ca acele taxe, banii care vin din taxa pe vicii să vină într-adevăr la sănătate, ceea ce ar fi absolut normal.

Şi să aducem medicamente. Să vedem cum funcţionează pentru că aşa au fost de-a lungul timpului. Problema este cum se aplică şi ce se întâmplă real.

Dacă vorbim de hepatita B Plus Delta, chiar făceam un calcul şi avem mai mult de 500 de zile de când Agenţia Naţională a Medicamentului a aprobat produsul, medicamentul care pe noi ne-ar ajuta, pe pacienţii pe care îi reprezentăm i-ar ajuta, dar el, deşi a avut aprobare necondiţionată, în continuare este doar pe lista care, de doar câteva zile a fost publicată în transparenţă decizională, şi din păcate, astăzi, nu am primit o garanţie că vom avea şi acces imediat. Din ianuarie este clar că nu se va întâmpla lucrul acesta, dar nimeni nu ne-a spus când pacientul din România va avea şi acces efectiv la tratament", a declarat Marinela Debu.