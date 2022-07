Antena 3 › Emisiuni › România Inteligentă › Nouă aparatură modernă prin care pot fi trataţi bolnavii cu afecţiuni severe, la Cluj Nouă aparatură modernă prin care pot fi trataţi bolnavii cu afecţiuni severe, la Cluj

Sursa foto: Antena 3

Spitalul Județean Cluj are acum un laborator de radiologie intervențională. Unitatea medicală are în dotare un angiograf, un apart modern care permite vizualizarea vaselor de sânge ale organismului.