Petre Daea: ”Îi felicit pe fermierii români pentru activitatea desfășurată!”

Sursa foto: Antena 3 CNN

Întrebat dacă suntem în mijlocul unei cumul de crize sau suntem în fața unei sume de oportunități, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat că ”că este un moment extrem de delicat, nu ușor de interpretat și nu ușor de digerat din punct de vedere al măsurilor pe care trebuie să le luăm și să le punem în operă cu viteza care s-ar cuveni pentru a opri ”sângerarea unor răni”, a cauteriza pe cele care sunt mai mari și a netezi drumul spre succes pe care ni-l dorim fiecare dintre noi”.

”Întrebare dumneavoastră mă obligă să dau un răspuns, dacă este un ghem de crize în care găsești și capătul unei oportunități. Eu zic că da, sunt și oportunități ale momentului, care pot fi valorificate. În primul rând să înțeleg ce înseamnă agricultură. Este o oportunitate. Să înțeles și ce înseamnă hrana. Este o oportunitate. Să înțeleg ce înseamnă prioritatea pentru domeniul agriculturii, care este tot o prioritate. Să înțeleg că astăzi trebuie să fac pentru a avea mâine, și astăzi nu trebuie să te gândești ce faci mâine, dimpotrivă. Este deja o oportunitate faptul că românii noștri au realizat ce înseamnă factorul apă”, a spus Petre Daea în cadrul conferinței "Soluţii de finanţare pentru agricultură / Siguranţa alimentară şi rezistenţa la crize".

”În preocuparea Ministerului Agriculturii a fost această conduită de a face zilnic câte ceva împreună cu fermierii, care își desfășoară activitatea în câmp sau în grajduri de animale, în așa fel încât să oferi producție pentru a satisface nevoia de consum, pentru a satisface cererea.

Anul acesta am fost sub zodia riscului în agricultură pentru că seceta a pus stăpânire pe întreaga suprafață agricolă a României, afectând suprafețe întinse, cu excepția zonelor în care am avut posibilitatea să irigăm. Din nefericire, nu am conservat și nu am ținut la acele obiective pe care le-am avut și care ne sunt folositoare tot timpul, chiar dacă sunt ani în care precipitațiile asigură confortul hidric al plantelor”, a mai spus ministrul Agriculturii.

”Parlamentul României a ridicat la rang de lege programul acesta național de irigații pe care l-am materializat prin hotărâri de Guvern, stabilind foarte clar care sunt obiectivele, care sunt sumele pentru fiecare obiectiv în parte și care este termenul de punere în funcțiune al acestor obiective în așa fel încât să atingi și scopul pe care și l-a propus legiuitorul în momentul în care a pus în mișcare Legea 236 privind acordarea unui miliard și jumătate de euro pentru refacerea sistemului de irigații.

Avem de realizat până în 2027 2,6 milioane de hectare, asta înseamnă că noi trebuie să mergem în fiecare an cu cel puțin 150.000 de hectare pe care trebuie să le operaționalizăm.

Anul acesta a fost un an al încercărilor care, din cauza fenomenelor naturale care și-au pus amprenta asupra producției, fermierii români au reușit să treacă pragul acesta al încercărilor, au reușit să adune producția pe care au putut-o obține ca urmare a interesului și a muncii pe care au desfășurat-o în câmp, dar mai important este că au trecut la executarea lucrărilor pentru anul agricol următor. Pentru că se știe foarte bine că un an agricol se alimentează din anul agricol precedent. Și această succesiune de lucrări trebuie să o ai tot timpul, motiv pentru care vreau să îi felicit pe fermierii români pentru activitatea desfășurată”, a mai spus Petre Daea.

