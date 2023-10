Radu Puchiu, director ASPEN Technology & Society Program, despre rolul digitalizării în mediul rural: "Autoritatea ar trebui să fie acest index la nivel național"

Radu Puchiu, director ASPEN Technology & Society Program, a vorbit despre rolul transformării digitale în mediul rural, în cadrul conferinței naționale "Digitalizarea României - Proiect de ţară", organizată de Antena 3 CNN prin proiectul România Inteligentă.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Transformarea digitală a devenit o prioritate cheie pentru tot mai multe națiuni. România s-a alăturat altor state membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește digitalizarea în domenii importante precum sănătate, educație, industria alimentară și cea a locurilor de muncă.

Cu toate acestea, procesul digitalizării nu este înțeles de toată lumea. În România, există sate și localități unde cetățenii nu înțeleg acest mecanism și nu sunt implementate astfel de măsuri care să ducă la dezvoltarea comunității respective.

Tema implementării tehnologiei în zona rurală a Româniie a fost discutată în cadrul Conferinței ”Digitalizarea României - Proiect de ţară", moderată de Adrian Ursu.

Printre principalele teme abordate s-au numărat Serviciile Publice electronice pentru cetățeni (ROeID, Ghișeul.ro), Obiective e-Romania Digitala, Investiția Guvernului în digitalizare prin instrumente financiare europene (PNRR) sau Platforma Națională de Interoperabilitate.

Radu Puchiu, director ASPEN Technology & Society Program, susține că digitalizarea este un proces important pentru administrația publică locală, dar și pentru cetățeni, însă autoritățile trebuie să se implice mai activ în implementarea acestor facilități și să propună soluții.

”Ceea ce învățăm prin programele noastre la ANSPR este partea de dialog constructiv, dar și o componentă importantă, care se numește Truth to Power.

Transformarea digitală este o unealtă în acest proiect de țară, oricare ar fi el. Da, vreau o Românie dezvoltată, da, transformarea digitală poate să accelereze procesul de a ajunge la acea Românie dezvoltată pe care mi-o doresc, însă ingredientul secret al transformării digitale este încrederea.

Încrederea între autorități și cetățeni și mediu, dar și între mediul și afaceri este foarte joasă.

Totuși, trebuie să ne uităm puțin înapoi și să vedem că avem o problemă structurală. În ce sens? Ei bine, am ajuns să facem proiecte europene și astea să țină loc de politică publică, ceea ce nu e în regulă. Dacă nu am avea finanțare europeană, ce am face? Am rămâne într-o stare de subdezvoltare?

Miniștrii și președinții de autorități s-au îndepărtat de la rolul lor de a fi vizionari strategici și de a propune o gândire de sistem. Acum, ei au devenit project manageri.

Deci, în prezent, vorbim numai de proiecte din fonduri europene și atingerea unor ținte, în loc să ne uităm la ce reforme am propus noi.

Ce reformăm noi cu ajutorul tehnologiei? S-au pierdut două instrumente foarte importante pe care ADR-ul le are la îndemână și pe care le încurajez să le folosească: standardele.

Dacă ne ducem în administrație să o întrebăm pe doamna de la ghișeu 'Ce înseamnă pentru tine transformarea digitală?' O să spună că nu știe, doar că a auzit undeva la televizor că o să o dea afară și atunci se opune transformării digitale.

Autoritatea ar trebui să fie acest index la nivel național, să se uite și să vadă unde suntem la capitolul conectivitate și să vadă ce reglementări aduc ca să accelerăm acest proces de a nu rămâne în urmă pe zona de conectivitate”, a declarat Radu Puchiu, director ASPEN Technology & Society Program.