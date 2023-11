Robotul creat de români pentru munca în depozite, căutat de companii din întreaga lume

Inteligenţa artificială câştigă teren şi în logistică. Un robot de ultimă generaţie este folosit într-un depozit de lângă Bucureşti pentru a face inventarul. Tehnologia este dezvoltată de un grup de români care au pornit afacerea în Anglia. Acum, invenţia lor este cerută de companii din întreaga lume.

Robotul face autonom inventarul unui depozit, scanând în timp real rafturile. Inventarierea totală a spaţiului realizată manual dura un an, însă de acum durează doar o singură zi.

"Robotul pleacă din staţia de încărcare şi ia cameră cu cameră şi scanează fiecare alee individual, iar când ajunge la punctul de pornire ridică turnul la 10 metri. În acest depozit, robotul poate să ajungă la maxim 12 metri înălţime şi din acel moment porneşte toate sistemele de scanare şi procesare. După o scanare completă, depozitul are acce la toate datele 3D şi localizare spaţială pentru fiecare produs din depozit", a declarat Adrian Negoiţă, co-fondator.

Robotul dotat cu senzori 3D poate evita orice obstacol în calea sa. Nu este nevoie de verificarea suplimentară a depozitului. Tehnologia aparţine unui start-up fondat de trei români.

"Nu mai există nimeni momentan pe piaţă, în toată lumea din câte ştim noi, care să aibă această abordare de automatizare a inventarierii în depozite cu un sistem robotic. Suntem singurii care am inventat acest produs şi pe care l-am pus pe piaţă. Deja funcţionează cu un număr mare de clienţi în toată lumea şi sperăm, în continuare, să fim cei care deschid acest use-case pentru robotică. Momentan, suntem în cinci ţări, dar creştem destul de rapid. Practic, acoperim toată Europa şi mai nou şi America. Tocmai ce am început un proiect în America şi de acolo urmează să ne extindem şi în alte zone", a explicat Oana Jinga, co-fondator.

Unul dintre clienţi este chiar o companie din România.

"Depozitul are o suprafaţă de 76.000 de metri pătraţi. Având un număr foarte mare de locaţii şi o sumedenie de mişcări de in şi out în fiecare zi era nevoia de a verifica acurateţea operaţiunilor desfăşurate în depozit", a precizat George Ilie, operation director.

Robotul poate acoperi culoarele largi, dar şi pe cele foarte înguste şi dificil de navigat.