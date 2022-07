Tinerii români au obţinut locul 2 la cel mai mare concurs de robotică din SUA

Tinerii din Gherla au obținut premiul 2 la Maryland Tech Invitational din Statele Unite, unul dintre cele mai selective și prestigioase concursuri internaționale de robotică, la care au fost prezente doar cele mai bune echipe din întreaga lume. Asta după ce au creat de la zero un robot capabil să îndeplinească o serie de sarcini atât de unul singur, cât şi ghidat, conform unei teme de joc.

Scopul a fost ca robotul să colecteze mai multe piese de joc, apoi să le depoziteze pe un suport.

"A fost o experienta unica am fost prima data în America, am avut ocazia sa ne intalnim cu multe echipe pe care le am admirat la inceputul sezonului." - spune unul din tinerii participanţi.

Pe lângă emoțiile uriașe, elevii au avut de înfruntat și probleme tehnice. Robotul este complex, fiind dotat cu senzori și algoritmi specifici pentru a spori funcționarea autonomă.

"Chiar in finala am avut o defectiune la baterie si nu ne a mers deloc robotul dar tot am reusit sa ne clasam pe locul 2". - explică un alt participant din echipa României.

Cosmina Forț, director al Liceului Teoretic "Petru Maior" Gherla şi mentor al echipei, spune că a fost o adevărată provocare să ajungă în SUA, deoarece au avut nevoie de o sumă importantă de bani, însă "cu multă muncă, sacrificii și ajutor", echipa de robotică a reușit să ajungă peste Ocean.