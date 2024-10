Inflaţia dă bătăi de cap românilor FOTO: captura video Antena 3 CNN

Inflaţia dă bătăi de cap românilor, dar vin veşti bune. Ce se întâmplă cu banii noştri şi când vor scădea preţurile în întreaga Europă aflăm din rubrica lui Andrei Perianu, Safe Income.

Astăzi avem date foarte importante legate de inflație. Știți, am avut inflație foarte mare. Generația noastră a aflat, probabil, pentru prima oară că există inflație sau mai mult decât atât, că inflația poate să fie peste 10. În urmă cu 2 ani am avut inflație de 16% în România, care a tot scăzut și acum pare că este sub control.

Ne uităm la inflația din Uniunea Europeană, din zona euro. Mai exact, avem datele de la Eurostat care arată o inflație de sub 2%, pentru prima dată. E o veste foarte bună, pentru că știți că până acuma ne gândeam tot timpul și aveam o frică foarte mare că n-o să putem să ne facem planuri cu banii personali, n-o să ne ajungă salariul, bugetul personal este aruncat în aer...

Acum, prețurile cresc în continuare, o să vedem prețuri mai mari, dar vor fi doar marginal mai mari. Vedem că în zona euro, țări precum Franța, Spania, Germania, au inflație de sub 2%. O să spuneți că în România inflația e de 5%. E important să vedem ce se întâmplă în Europa, pentru că sub o formă sau alta așa putem să vedem un pic viitorul și pentru România. Probabil că în viitor inflația din România, care este încă mai mare în contrast cu zona euro, o să scadă.

De ce e bine că inflația scade? E important că în anii în care am pierdut putere de cumpărare, am făcut mai puțin cu banii pe care i-am câștigat din salariu, dar la momentul respectiv nu aveam ce să facem. Dar acuma oportunitatea este că putem să recuperăm putere de cumpărare dacă o să avem inflație mică și salariul crește cu mai mult decât inflația.

Deci e foarte bine pentru buzunarul nostru, al tuturor celor care muncim în România și să sperăm că inflația rămâne în continuare jos.