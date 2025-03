Momentul în care „Blue Ghost” aselenizează. Imagini cu răsăritul, văzut de pe Lună

Compania privată Firefly Aerospace a publicat imaginile cu momentul în care modulul „Blue Ghost” aselenizează.

Videoclipul, filmat luni, în timp ce Blue Ghost cobora la nord de ecuatorul lunii, într-un bazin vulcanic antic numit Mare Crisium, arată vehiculul coborând constant înainte de a aseleniza vertical.

Watch Firefly land on the Moon! After identifying surface hazards and selecting a safe landing site, #BlueGhost landed directly over the target in Mare Crisium. A historic moment on March 2 we'll never forget. We have Moon dust on our boots! #BGM1 pic.twitter.com/02DQJzn0hL