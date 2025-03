Imagini spectaculoase de pe Lună. Modulul “Blue Ghost” al unei companii private a aselenizat cu succes

Modulul “Blue Ghost”, creat de compania texană Firefly Aerospace, a aselenizat cu succes. Iar astăzi au fost publice imagini spectaculoase de pe Lună. Oficialii de la NASA şi cei de la Firefly Aerospace au sărbătorit victoria uriaşă cu şampanie, potrivit CNN.

"Modulul de aselenizare Blue Ghost a atins uşor suprafaţa Lunii într-o poziţie verticală şi stabilă, la prima încercare a companiei", a transmis într-un comunicat un reprezentant al companiei texane, au scris jurnaliştii de la CNN.

Potrivit oficialilor de la NASA, Blue Ghost a aselenizat în jurul orei 02:35.

The Moon is so close, we can taste it!



New footage from @Firefly_Space shows their lunar lander's view from 60 miles (100 km) above the Moon. Blue Ghost will land at Mare Crisium, on the near side of the Moon, on March 2, no earlier than 3:34am ET (0834 UTC). pic.twitter.com/EBZyXHEerL