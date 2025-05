O insulă din Grecia, preferată de români, a ajuns cea mai aglomerată stațiune din Europa

"Premiul" pentru cea mai aglomerată stațiune turistică merge la insula grecească Zakynthos, potrivit Which?Travel Foto: The Guardian

Insula grecească Zante (Zakynthos), preferată de mulți turiști români în fiecare an, a fost desemnată cea mai aglomerată stațiune din Europa într-un raport de specialitate, scrie The Guardian. Topul realizat de Which? Travel atrage atenția și asupra altor destinații afectate de turismul excesiv, precum Mallorca și Paris.

Ceea ce se numea odată aglomerație de vacanță, se pare, este a devenit supraturism. „Supraturismul a copleșit unele dintre cele mai populare destinații din Europa”, spune Rory Boland, editor al Which? Travel, al cărui nou raport detaliază impactul tot mai puternic pe care vizitatorii îl au asupra acestor locuri.

"Premiul" pentru cea mai aglomerată stațiune turistică merge la insula grecească Zakynthos, unde numărul de nopți de cazare depășește numărul locuitorilor cu 150 la unu.

De asemenea, insula spaniolă Mallorca este destinația cu cele mai multe nopți de cazare rezervate, în timp ce Parisul se află în fruntea indicelui densității turistice cu un număr uriaș de 418.000 de sejururi pe km pătrat - depășind cu mult cel mai apropiat rival al său, Atena.

Când prea mulți turiști devin o problemă

„Este clar că unii simt că s-a atins un punct de cotitură”, spune Boland. „Partea negativă a unui comerț turistic în plină expansiune - fie că este vorba de creșterea prețurilor locuințelor, comportament antisocial sau presiune asupra serviciilor locale - depășește beneficiile,” adaugă acesta.

Termenul "supraturism" poate fi relativ nou, dar, așa cum subliniază profesorul Richard Butler de la Universitatea din Strathclyde: „Îngrijorările privind impactul mulțimilor de turiști datează de peste un secol, cu siguranță în cazul Veneției, cel puțin". Pentru unele destinații, susține el, adevărata problemă este comportamentul nedorit și disconfortul. "Locuri vechi precum Blackpool, Las Vegas și Orlando nu par să înregistreze reclamații privind supraturismul. Practic, acestea 'au crescut' odată cu turismul, și concentrarea lor a fost întotdeauna pe turism".

Problema e la locurile care din anumite motive, nu pot face față valului mare de turiști, adaugă acesta, dând exemplul orașelor vechi precum Dubrovnik și Praga care "suferă". Însă uneori, adaugă Butler, rănile pot fi autoprovocate. "Barcelona este unul dintre principalele locuri în care se fac reclamații privind supraturismul în mass-media. Însă acest oraș s-a concentrat în mod deliberat pe turism ca sursă de fonduri pentru dezvoltare și reamenajare, începând cu Jocurile Olimpice din 1992".

România, printre destinații "libere" de turiști

A doua cea mai aglomerată stațiune turistică din Europa, conform raportului Which?, este Istria din Croația, încă denumită "cel mai bine păstrat secret" al țării.

Sugestiile Which? Travel despre cum să eviți aglomerația se concentrează în mare parte pe destinațiile est-europene care primesc puțini vizitatori: Rybnik în Polonia, Severoistočen în Macedonia de Nord și chiar părți din România.

Mircea Crisbășanu, care organizează tururi cu bicicleta în România, a declarat pentru The Guardian că sudul este foarte liniștit. "Unele sate au o arhitectură tradițională frumoasă, iar oamenii sunt foarte prietenoși".

Cea mai puțin vizitată opțiune din toată Europa, cu zero vizitatori, este insula norvegiană Jan Mayen, potrivit Which?Travel. Aflată în interiorul Cercului Arctic și accesibilă doar cu o permisiune specială, locul rămâne o destinație de vacanță puțin probabilă.