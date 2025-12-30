Cea mai călduroasă capitală din Europa în ianuarie, destinația perfectă după sărbători. Se află la doar două ore de București

Valletta, capitala Maltei, situată între Sicilia și coasta Africii de Nord, a fost desemnată drept cea mai caldă capitală europeană în această perioadă a anului. Foto: Hepta

În plină iarnă și după agitația sărbătorilor, ideea unei escapade la soare devine extrem de tentantă. Iar o capitală europeană, aflată la aproximativ două ore de zbor de București, oferă temperaturi plăcute de până la 16 grade Celsius în luna ianuarie, potrivit Express.

Este vorba despre Valletta, capitala Maltei, situată între Sicilia și coasta Africii de Nord, desemnată drept cea mai caldă capitală europeană în această perioadă a anului. Platforma internațională de rezervări Omio a analizat datele climatice ale capitalelor europene și a clasat Valletta pe primul loc în topul destinațiilor cu cele mai blânde ierni.

Cu temperaturi ce pot ajunge la 16 grade, cer senin și priveliști spectaculoase asupra Mării Mediterane, Valletta este o alegere ideală pentru cei care vor să își înceapă anul cu un plus de soare și vitamina D. Orașul fortificat, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, are puțin peste 5.000 de locuitori și un farmec aparte, greu de găsit în alte capitale europene.

Deși de dimensiuni reduse, Valletta atrage anual numeroși turiști, fascinați de arhitectura sa barocă și de străzile sale pitorești. Vizitatorii se pot relaxa în Grădinile Upper Barrakka sau pot admira panorama mării de pe vechile fortificații militare.

Printre cele mai populare atracții se numără Valletta Waterfront, Palatul Marelui Maestru și liftul Barrakka. Republic Street este inima comercială și culturală a orașului, în timp ce Strait Street este cunoscută pentru aleile sale înguste și viața de noapte animată.

Oferta turistică este completată de Catedrala Sfântul Ioan, o construcție impresionantă din secolul al XVI-lea, dar și de numeroase obiective legate de istoria militară și maritimă a Maltei. Printre acestea se numără Lascaris War Rooms, Saluting Battery și Muzeul Național al Războiului.

Deși Valletta nu are plaje proprii, în apropiere se află unele dintre cele mai cunoscute plaje ale Maltei, precum Blue Lagoon, Mellieha Beach, St. Peter’s Pool, Ramla Bay, Golden Bay, Golden Sands sau Armier Bay.

Turiștii laudă frecvent capitala Maltei. Un utilizator TripAdvisor a descris-o drept „un oraș superb, cu monumente minunate și vreme excelentă”, în timp ce altul a spus că Valletta este „chiar mai frumoasă decât în fotografii, cu o concentrare incredibilă de istorie, artă și cultură”. Alți vizitatori au remarcat străzile înguste, balcoanele colorate, influențele arabe și atmosfera vie a orașului, considerând că o zi nu este suficientă pentru a descoperi esența acestei capitale deosebite.