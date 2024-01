Povești incredibile ale femeilor din România care au învins cancerul la sân: "Am decis să nu las boala asta să grăbească nimic"

Diagnosticul de cancer la sân nu mai este o condamnare la moarte. Antena 3 CNN a prezentat povestea Florentinei, care a aflat, la 38 de ani, că suferă de o formă agresivă de cancer mamar, dar a reușit să se vindece.

Acest diagnostic poate să aducă, pe lângă schimbările fizice, și traumă emoțională. Sunt studii care arată că cel puțin o femeie din 4 care au fost diagnosticate cu cancer la sân suferă de un sindrom post-traumatic.

Pe lângă asta, un diagnostic de cancer poate aduce furie, depresie, tristețe sau lipsa sensului.

Antena 3 CNN a prezentat povestea Florentinei, care a aflat la 38 de ani că suferă de cancer mamar, dar s-a vindecat.

"Eram un om sănătos, un om care avea grijă de alimentația lui, care făcea sport"

"La 38 de ani am aflat că am cancer. Cancerul cred că vine cu...nu știu, nu alege. Eu eram un om sănătos, un om care avea grijă de alimentația lui, care făcea sport. Inițial a fost un feeling, simțeam că ceva în corpul meu nu este exact așa cum ar trebui să fie. Aveam cumva o sensibilitate a unui sân și am început să merg la medic. Eram o persoană care mergeam regulat la medic, făceam controale la 6 sau 12 luni.

Diagnosticul a venit cumva ca o confirmare. Era un cancer într-un stadiu incipient, într-o formă agresivă cumva. Norocul meu a fost faptul că el a dat anumite reacții mai ciudate și atunci a fost ceva mai ușor de diagnosticat. Am ajuns acasă și mi-am luat câteva zile să mă bucur de normalitate, în sensul că i-am spus soțului meu după 5 zile. Am vrut să mai am un timp înainte.", a povestit Florentina.

”Ceea ce pierzi în momentul în care primești un astfel de diagnostic este siguranța și controlul asupra lucrurilor și asupra vieții”, a explicat Maria Coman, psihoterapeut.

"A trebui să fac chimioterapie, operație și apoi radioterapie. Mi-au spus încă din primă fază, după momentul primirii biopsiei, că mă confrunt cu o formă destul de agresivă de cancer. Norocul, dacă pot să-l numesc așa, este faptul că era o formă care răspunde foarte bine la tratament.

Exista un tratament țintit foarte eficient pentru el și în mai puțin de 3 săptămâni din momentul în care am fost diagnosticată, am început prima ședință de chimioterapie. Asta se întâmpla cu 3 zile înainte de Crăciun.", spune Florentina.

"Era cumva o grabă din partea medicilor"

”Cancerul de sân, din fericire, este unul din cancerele în care progresele din ultimii ani sunt spectaculoase. Sunt aceste cancere în care, prin adăugarea acestor terapii țintite pentru mult temutul cancer mamar triplu negativ sau imunoterapie, cresc foarte mult eficiența tratamentului, cresc timpul până la progresia bolii și cresc supraviețuirea pacientului”, a explicat și doctorul oncolog, Raluca Pătru.

"Era cumva o grabă din partea medicilor. Eu inițial m-am speriat, am crezut că e vorba de nu știu, o formă avansată, e ceva în neregulă cu mine, însă înțeleg că sunt foarte multe persoane care, deși sunt diagnosticate, aleg să nu urmeze un tratament.

N-a fost cazul meu. Eu sunt o persoană destul de deschisă pe zona de medicină.", explică Florentina.

”Este foarte important să începem tratamentul cât mai devreme. De fapt este important să ne adresăm medicului cât mai devreme pentru că inițierea tratamentului cât mai aproape de momentul diagnosticului crește șansele de vindecare, de menținere a bolii într-un stadiu cât mai mic”, mai spune medicul Raluca Pătru.

"Am decis să mă tund după prima ședință de chimioterapie"

"Am decis să mă tund după prima ședință de chimioterapie, aveam un păr lung, bogat și am decis să îl tund, să fie cumva mai ușor să pot purta o perucă ulterior. Îmi doream foarte tare ca părinții să nu mă vadă transformată. În momentul în care a început să îmi cadă părul, a doua zi, l-am tuns eu. Pe parcursul tratamentului, schimbările au apărut de toate felurile.

Toată constituția fizică suferă transformări. Îți cad genele, sprâncenele, pielea e complet diferită. Nu mai ai culoarea aceea de om sănătos. E foarte dificil să vezi că practic tu, dintr-un om sănătos, nu aveam efectiv niciun fel de problemă de sănătate în afara faptului că una din celulele mele a luat-o razna și e ceva destul de greu de suportat.", a mai povestit Florentina.

”Cam așa este o celulă care uită să moară și se multiplică într-un mod necontrolat. Cam asta ar fi așa, o definiție a cancerului”, spune medicul oncolog.

"Am decis să nu las boala asta să grăbească nimic. Și atunci îmi cumpărasem tot felul de peruci, tot felul de culori, tot felul de freze. Când ieșeam din casă, mereu îmi puneam peruci, îmi puneam pălării, mă îmbrăcam frumos. Adică încercam să păstrez o normalitate pentru mine.

Medicii mi-au recomandat încă de la început o operație radicală, adică mastectomie pentru sânul afectat. Eu am ales să fac dublă mastectomie cu reconstrucție imediată. După intervenție am făcut radioterapie. Pe parcursul acestui proces am întâlnit extrem de multe fete, mi-am făcut prieteni cu același diagnostic ca și mine, fete mai tinere decât mine.

Sfatul meu ar fi, indiferent ce schimbări aduci în viața ta, cât de sănătos ești, să mergi la medic, să verifici că totul este în regulă. Ce face diferența în momentul de față este momentul în care este diagnosticat cancerul.", a subliniat Florentina, la Antena 3 CNN.