Cele mai bune alimente anti-îmbătrânire. Dr. Safta: "Mâncarea ieftină și ultraprocesată poate duce la cancer"

Pielea reflectă starea generală de sănătate, iar unul dintre factorii principali care influențează aspectul și funcția pielii este hrana.

Alimentele consumate ne pot ajuta să avem o piele sănătoasă și luminoasă sau, din contră, pot exacerba simptomele unor afecțiuni ale pielii, precum dermatita de contact și acneea.

Medicul dermatologul Cristina Safta a vorbit, în cadrul rubricii Sfat de Sănătate cu Andreea Cigolea, despre factorii principali care influenţează aspectul pielii, dar şi alimentele care ne ajută să avem o piele sănătoasă şi frumoasă.

"Pielea noastră va avea de suferit dacă vom mânca mâncare ultra-procesată. Mâncarea aceasta nu are ingrediente de calitate. De cele mai multe ori, ingredientele sunt cele mai ieftine, motiv pentru care e și accesibilă financiar. E plină de conservanți, coloranți și diverși potențiatori de aromă ca să ne păcălească.

Cele mai bune alimente anti-îmbătrânire

ovăz: ajută la prevenirea deteriorării celulelor pielii și calmează iritațiile

portocale: hidratează pielea și celulele

avocado: conține un tip sănătos de grăsime, mononesaturată, care ajută pielea să rămână hidratată

carnea de vită slabă: ajută la construirea colagenului

varza de Bruxelles: sursă excelentă de vitamine A și C și acid folic

struguri: contracarează inflamația și luptă împotriva efectelor luminii UV și a daunelor provocate de soare

somon: una dintre cele mai bune modalități de a aduce în dietă grăsimi sănătoase omega-3

Ce înseamnă asta pentru piele?! Ei bine, coloranții naturali se consideră a fi safe (sigure), însă, pe de altă parte, ce este artificial poate să aibă risc, inclusiv cancerigen, nu doar la nivel cutanat, cât și intern.

La copii, nitriții pot provoca o boală care se numește methemoglobinemie. Această boală nu mă lasă să-mi oxigenez țesuturile așa cum ar trebui. Pe de altă parte, mâncarea ultra-procesată, este periculoasă și din alte motive. Există un studiu foarte interesant, care spune în felul următor că dacă mâncăm zilnic mâncare ultra-procesată, fast-food ș.a.m.d. ne crește riscul cu peste 80% de a îmbătrâni precoce.

Pielea noastră are nevoie de niște ingrediente mai mult decât de altele, printre care de antioxidanți. Are nevoie de vitamina C, care se găsește în cantitate mare în fructele de pădure. Pielea noastră are nevoie de grăsimi ca să fie protejată în principal, dar și pentru aspectul ei sănătos.

Elexir pentru o piele sănătoasă

cupru, seleniu, zinc

colagen

vitaminele: D, C, A, E

Ştim clar că pielea noastră are nevoie de foarte multă hidratare. Are nevoie de apă. Acești 2 litri îi putem lua şi din fructe şi din legume. Pe de altă parte, nu doar pielea are nevoie de hidratare, ci tot corpul nostru are. Toate reacțiile noastre chimice din organism au tampon apa și atunci avem nevoie de hidratare", a mai spus medicul.

Există o vorbă: ești ceea ce mănânci și realitatea este că alimentația ne influențează extrem de mult, de la cum funcționează digestia și intestinul, starea generală de spirit, capacitatea de a performa mental cât și fizic, la gradul de îmbătrânire al organelor, printre care și cel mai mare organ al corpului, pielea.

Alimentația sănătoasă, bogată în antioxidanți, vitamine și minerale, alături de o rutină potrivită a pielii, somn odihnitor și activitate fizică previn îmbătrânirea precoce a corpului și permit păstrarea cât mai îndelungată a aspectului sănătos și luminos al pielii.