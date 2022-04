Metode de tratament pentru afecţiunile hepatobiliare

"Cele mai comune afecţiuni hepato-biliare sunt tumorile benigne la ficat, precum hiperplazia nodulară focală, adenom pe ficat, hemangiom, chist pe ficat, echinococoza pe ficat, dar cele mai comune sunt şi tumori hepatice maligne primare, cum ar fi carcinomul hepatocelular, care apare de la celulele hepatice ale ficatului, şi colangiocarcinomul, care apare la căile biliare.

Majoritatea pacienţilor care suferă operaţii au metastaze la ficat, mai ales din cauza carcinomul colorectal, dar şi din cauza tumorilor de alte tipuri", a spus medicul Suleyman Yedibela, miercuri, în cadrul rubricii Sfat de Sănătate de la Antena 3.

Opţiuni de tratament pentru bolile hepatobiliare

"În principiu, există două abordări terapeutice în cazul intervenţiilor hepatobiliare: prima este transplantul de ficat, care este doar o opțiune pentru pacienții cu carcinom hepatocelular, iar a doua este rezecția hepatică, care înseamnă că o parte a ficatului trebuie scoasă.

Eu am făcut peste 200 de transplanturi de ficat, aproape 500 de operații la ficat și aproape 250 de operații la pancreas. Rezecția hepatică poate fi efectuată deschis sau laparoscopic. Deoarece ficatul este un organ de regenerare și se mărește după rezecție, dacă este necesar, pot fi efectuate rezecții multiple.

Carcinoamele căilor biliare reprezintă o provocare deosebită. Personal, am rezultate foarte bune în acest sens după terapia chirurgicală, mai ales dacă diagnosticul a fost recunoscut în timp util, la aceşti pacienţi se pot realiza situaţii curative.

Cât contează tratamentul când vorbim de boli hepatobiliare

Operaţiile la ficat, pancreas sau căile biliare reprezintă o parte foarte importantă a terapiei oncologice la aceşti pacienţi. Este mai important să dai indicaţia potrivită pentru terapia chirurgicală, să pregăteşti pacientul înainte de operaţie, dar şi să îi tratezi, după operaţie, într-o unitate unde ai şansa să le vindeci complicaţiile.

Trăiesc de peste 40 de ani în Germania, am studiat medicina şi am obţinut diploma pentru chirurgie generală şi gastrointestinală, am multă experienţă în chirurgia hepatobiliarşi şi de pancreas, dar şi în chirurgia HIPEC şi colorectală.

Cu siguranţă sunt câteva proceduri chirurgicale speciale care se fac în România. Sper să pot să ajut pacienţi turci şi români prin experienţele mele din Germani, dar aș dori şi să împărtășesc cu colegii mei din România experiențele acumulate în Germania", a mai spus medicul.