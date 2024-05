Prof. dr. Constantin Dulcan dezvăluie secretul longevităţii: ”Absolut nimeni nu poate trăi numai prin sine însuși”

Prof. dr. Constantin Dulcan ne dezvăluie secretul longevității, precum și ce înseamnă, de fapt, longevitatea, cum ar fi ideal să gândim şi mai ales cât de importantă este starea psihică atunci când ne îmbolnăvim. O curiozitate este faptul că oamenii inteligenţi se adaptează mai greu societăţii.

Ca autor, profesorul Dulcan a scris o serie de cărți care au avut un impact semnificativ în randul cititorilor interesați de medicină, neurologie și spiritualitate. Una dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale explorează relația dintre creier și conştiinţă, oferind o perspectivă inovatoare asupra funcționării și potențialului uman.

Care este secretul longevităţii

În cadrul emisiunii Sfat de Sănătate, prof. dr. Constantin Dulcan a vorbit despre ce înseamnă, de fapt, longevitatea și care este secretul unei vieți lungi și armonioase.

”În fiecare clipă în care gândim, pledăm pentru sănătate, longevitate, armonie, bucurie și o constructivitate, o finalitate pozitivă dată vieții sau invers. Vedem pentru ură, invidie, gelozie, agresivitate și, evident, asta înseamnă boală, viață scurtă. Longevitatea înseamnă o durată cât mai mare a existenței. Se pare că durata vieții unei ființe este proporțională cu durata capacității în timp de reproducere. Deci reproducerea omului, începând, să spunem, din anii de adolescență 15-20 de ani, înmulțim cu trei, cu patru, cu cinci. Se zice că japonezii, cel puțin, sunt mai generoși, că durata vieții ar trebui să fie în jur de 120, îi spun chiar 130 de ani. Cert este că la sfârșitul secolului 19, media vârstei era de 50 de ani.

În clipa de față se nasc copii foarte dotați și începând cam din anul 2000, coeficientul lor este la 100 și 80 chiar 200, coeficient de inteligență.

Normalitate începe de la 70-120. Noi, ăștia comuni, suntem la marja asta mică. Savanții, geniile sunt dincolo de noi”, a explicat prof. dr. Constantin Dulcan.

”Omul deștept are mai multe griji”

Întrebat dacă nivelul de inteligență are un impact asupra longevității vieții, profesorul Constantin Dulcan a răspuns: ”N-aș zice. Pentru că omul deștept are mai multe griji, cred eu. Nu numai că are mai multe griji, dar uneori se adaptează mai greu decât ceilalți oameni. De ce? Pentru că el și-a format un sistem de idei pe care le consideră a fi proprii și care nu întotdeauna sunt în ecou cu cele sociale.

Dar, la modul general, un om inteligent ar trebui să trăiască cât mai mult, pentru că ar însemna că el știe să-și coordoneze, să-și ordoneze viața într-o manieră, să spunem științifică, acceptabilă beneficiilor lui proprii. Cu alte cuvinte, eu spun că părinții îți dau acea educație în care tu înveți lecția de iubire a semenilor, a părinților. Școala îți dă un statut social și individual, te învață să faci ceva și important e cam toată povestea asta să ai un scop, un scop bine gândit, și anume acela să spui problema. 'Ce sens are viața mea?' Această motivare lăuntric este cea care exprimă o durată de viață mai lungă sau mai scurtă”, a mai explicat prof. Constantin Dulcan.

Cum contribuie mintea la vindecarea bolilor

”Așa spune un medic japonez: boala începe din minte și se vindecă prin minte. Este important să știi exact cum să gândești, în clipa de față avem suficiente studii de laborator în care se vorbește despre modalitatea de a folosi cuvinte care au o semnificație sau semantică pozitivă, constructivă sau invers. Gândurile noastre sunt cuvinte, sunt emoții, sunt sentimente, sunt comportamente.

Toate acestea au o finalitate constructivă, pozitivă, benefică sănătății tale sau dimpotrivă, au o semnificație negativă, distructivă și viața ta poate să fie într-un moment, să spunem mai degrabă așa, a șansei sau nu. Eu cred că nu se poate construi pe nimic pe zero. Trebuie să construim pe ceva care este util atât nouă și semenilor noștri. Nimeni, dar absolut nimeni nu poate trăi numai prin sine însuși, ci noi toți trăim prin ceilalți, asta înseamnă responsabilitatea mea de a fi.

Așa cum vreau ca mașina, televizorul și ca obiectul pe care-l obțin de la societate, pe care l-a făcut alt om și vreau să funcționeze la rândul meu, trebuie să am responsabilitatea că și eu trebuie să dau societății ceva care să fie la fel de fiabilă, funcțională așa cum doresc să fie cele pe care le obțin. Deci există o responsabilitate de a fi și a mea și a celor de lângă mine.

Secretul longevității vieții

Întrebat care este secretul prin care a reușit să ajungă la onorabila vârstă de 85 de ani sănătos, cu energie, putere și ambiția de a-i învăța pe ceilalți cum să trăiască în armonie, prof. Constantin Dulcan a răspuns:

”N-am făcut nimic din ce știam că nu este util, mai întâi, evoluției mele spirituale și științifice și, sigur, sănătății mele.

Mia-m pus întrebări de foarte de mic, ce sens are existența și întreaga mea evoluție intelectuală și spirituală s-a axat pe această idee: Ce sens am pe această lume și ce trebuie să fac. Viața mea este o explicație a sensului pe care am înțeles-o de la viață”, a încheiat prof. Constantin Dulcan.