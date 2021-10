Semnele prin care ne dăm seama că avem lipsă de vitamina D în corp. Dr. Murguleț: "Trebuie administrată după o masă cu proteină animală"

Dr. Marilena Murguleț, medic specialist nutriție ne spune când, câtă și de ce e nevoie să luăm această vitamină, mai ales acum în pandemie, dar și care sunt alimentele care conțin cea mai multă vitamina D.

Simptomele carenței de vitamina D

"Nu prea ne dăm seama că avem această problemă, dar un medic, în momentul în care are un pacient în față, pacientul se plânge de oboseală, de transpirații, nu asimilează calciu și poate să aibă chiar crize de spasmofilie. Sunt persoane care se plâng chiar de atacuri de panică. De asemenea, persoane cu exces ponderal, pentru că vitamina D este implicată și în procesele de lipoliză, de topire a grăsimii din corp și atunci toate persoanele supraponderale sau obeze, de regulă au deficit de vitamina D în corp.

Pacienţii oncologici au valori mici de vitamina D în sânge

Nu foarte multă îşi face această analiză, acum medicii au început să recomande dozarea vitaminei D în sânge. Ca analiză uzuală se face în toate laboratoarele din România. Are valori normale între 30 şi 100. Personal, recomand ca vitamina D să fie în sânge, cam la valori între 50 şi 60. Există studii care spun că peste 60, vitamina D este anti-tumorală, anti-cancerigenă. O patologie la care tot timpul găsim valori foarte mici ale vitaminei D în sânge.

Vitamina D se ia după o masă de proteine, de preferat la prânz

Are legătura şi alimentaţia. Eu am găsit mulţi pacienţi care pe perioada verii, deşi bronzaţi aveau valori mici ale vitaminei D. Consider că peste 90% din populaţie are deficit de vitamina D. Este o vitamină extrem de importantă, l-aş considera chiar un hormon. Luând vitamina D, aici facem o diferenţă cu celelalte vitamine. Vitamina D împreună cu A, E şi K sunt vitamine liposolubile. Deci lor le trebuie o grăsime care să asimileze vitamina D în corp, de aceea recomand vitamina D administrată după o masă cu o proteină animală: ouă, carne, peşte, care conţine o grăsime, sau măcar uleiul din salată, care să ne aducă acea grăsime care să poată asimila vitamina D în organism. De preferat, administrată ziua, după masa de prânz. Pe stomacul gol nu ajută. Se elimină din organism foarte uşor, că organismul nu reuşeşte să o asimileze.

Alimentele care conţin vitamina D

Fiind grasă, o luăm din alimentele grase. Din peşte gras - somon, ton, sardine, anșoa. Sardina conține o cantitate foarte importantă de vitamina D. Gălbenușul de ou. Există alimente care sunt îmbogățite cu vitamina D - cerealele, laptele. Din sursa vegetală, din ciuperci, în special ciuperca pleurotus. Este singura care conține și vitamina D. Este singura sursă vegetală de vitamina D.

Putem lua suplimente de vitamina D, chiar dacă o consumăm și din alimentație

Teoretic, ar trebui să ne ajungă, dar există în utima perioadă o patologie a persoanelor în ce privește absorția intestinală. Vitamina D și K se absorb într-o anumită porțiune a colonului ascendent. Există pacienți care au sindrom de colon iritabil sau malabsorbții și atunci nu absorb bine, chiar dacă mănâncă zilnic aceste vitamine.

Important este ca medicul să recomande o dozare de vitamina D. În funcție de valorile pe care le găsim în sânge putem și să îi recomandăm pacientului ce doză să ia. Important este să luăm doze pe toată durata anului, excepție făcând lunile de vară, dar și acolo există discuții. Sunt medici care recomandă vitamina D, inclusiv vara, datorită valorilor foarte mici pe care le au pacienții", a precizat dr. Marilena Murguleț, medic specialist nutriție.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal