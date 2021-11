Studiul care demonstrează că antibioticele în COVID nu ajută cu nimic. Prof. Băicuş: "Ţările civilizate au renunţat la ele, noi nu" 

Medicii de la noi, care au făcut studii pe antibiotice, asigură că acest tip de medicamente nu ajută în tratarea infecţiei cu coronavirus. Mai mult, nu numai că nu ne ajută, dar ne pot face rău.

"Fac rău, în sensul că poate oamenii se simt protejaţi luând antibioticul, pentru că ei cred că îi ajută. Putem să ne întrebăm şi de ce s-a dat antibiotic, de ce se mai dă la noi? Pentru că la noi, încă se mai dau", a spus prof. dr. Cristian Băicuş, miercuri, la rubrica Sfat de Sănătate, de la Antena 3.

Prof. Băicuş: "Nu există încă niciun tratament care să aibă un efect important în această boală"

Specialiştii admit faptul că, la începutul pandemiei, antibioticele se foloseau pentru bolnavii cu COVID, însă studiile făcute ulterior au determinat ţările civilizate să renunţe la această clasă de medicamente în tratarea virusului Sars CoV-2. La noi, încă se prescriu.

"Iniţial, a fost ideea că unele dintre antibiotice chiar acţionează împotriva virusului şi se vorbea la început de Azitromicină, unii au vorbit şi de Doxiciclină. Dar au fost nişte studii prost făcute ale unui vestit profesor francez.

Medicul spune că ţările civilizate au renunţat la antibiotic în COVID, noi nu

Cu Azitromicina s-au făcut studii de bună calitate şi e clar că nu ajută. Totuşi, se mai dă Azitromicină, încă se ia, se vorbeşte despre această problemă în toată lumea - de ce se dau antibiotice în bolile virale, când antibioticele nu omoară decât bacterii, nu virusurile", explică medicul Băicuş.

O explicaţie pentru prescrierea antibioticelor ar putea fi infecţia, însă medicamentele acestea nu ajută în tratarea bolnavilor COVID, subliniază medicul. Se ştie că antibioticul nu omoară virusul, ci bacteria.

"Apropo de antibiotice, noi am făcut un studiu pe pacienţii din spital, pentru că bolnavul de COVID are o stare gravă: omul are febră, inflamaţie şi deşi se vorbeşte de antivirale, nu există încă niciun tratament care să aibă un efect important în această boală, din păcate.

Prof. dr. Cristian Băicuş: "Pe studiile făcute de noi, am observat că antibioticul nu ajută cu nimic în tratarea COVID"

Atunci vezi că pacientul se simte rău, se degradează şi te întrebi dacă nu a făcut o suprainfecţie bacteriană. La începutul pandemiei, în toată lumea se dădeau antibiotice.

Dar utilizarea lor a scăzut foarte mult în valurile celelalte în ţările civilizate, doar la noi nu se întâmplă aşa ceva.

Lucru care nu e bun pentru că nu ajută, dar e rău din mai multe motive: se selectează bacterii multirezistente. Pe studiile făcute de noi, am observat că antibioticul nu ajută cu nimic", a precizat prof. dr. Cristian Băicuş.

Două studii făcute de medicii români în mai multe spitale scot la iveală rezultate surprinzătoare. Prof. dr. Cristian Băicuş de la Spitalul Colentina explică ce se întâmplă cu pacienţii COVID care se tratează cu antibiotice.

Este vorba despre două studii efectuate pe 560 de pacienți internați cu forme moderate şi severe (exclus pacienţii de la ATI) în mai multe spitale din Români

Ideea este că antibiotice se dau în multe situaţii în acestă boala în care nu prea ar trebui pentru că este un virus, iar antibioticele, în principiu, nu au efect asupra virusurilor.

