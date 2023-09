Terapia care ajută toate femeile aflate la menopauză și premenopauză | Dr. Todoran: "Simptomele nu mai sunt atât de puternice"

Terapia cu hormoni bioidentici este un tratament medical care utilizează hormoni care au o structură chimică identică cu cea a hormonilor naturali produși în corpul uman.

Sursa foto: Freepik.com

Acești hormoni bioidentici sunt de obicei utilizați pentru a trata dezechilibrele hormonale și simptomele asociate, în special în menopauză și andropauză.

Tratamentul cunoscut peste hotare a fost prezentat acum și în România de către un ginecolog cu experiență de 22 de ani în Dubai.

“Eu mă ocup atât de infertilitate, cât și de pacient aflate în menopauză. Este foarte important suportul hormonal pentru orice femeie, de orice vârstă.

Din păcate, în România, nu prea se pune accent pe aceste tipuri de tratamente, deoarece sunt anumite temeri din partea medicilor în legătură cu riscul de a dezvolta cancere sau alte probleme ulterior, astfel aceştia evită să ofere tratament de substituție hormonală pacientelor.

Am încercat în ultimii 2 ani să o aduc pe dna. dr. Leila Suda din Dubai. Am încercat să facem și un curs acolo. Mă bucur că în final am reușit să organizăm acest eveniment, astfel încât medicii din România să primească mai multe informații despre cum este corect să stabilească un protocol.

Acești hormoni pe care organismul îi produce în mod normal în organismul nostru, folosiţi corect, ne pot oferi o viață lungă, fericită și sănătoasă.

Folosiți incorect ca orice altă terapie, pot provoca disfuncții și dereglări în organism. Hormonii bioidentici nu sunt ceva sintetic, ci sunt exact hormonii pe care organismul i-ar produce în cantitățile de care are nevoie.", a spus medicul Diana Mihai.

"Încercăm să creăm partea de conștientizare. Nu totul se sfârşeşte la menopauză. Putem face îmbunătăţiri și putem face ca tranziția dinspre perimenopauză spre menopauză să fie mult mai lină. Din acest punct de vedere, atât Societatea Europeană de Menopauză și Andropauză, o societate internațională de altfel, vine să sprijine partea de terapie de substituție hormonală.

Această terapie ajută, în primul rând, prin faptul că femeia intră la menopauză sau ajunge în pragul de a intra la menopauză şi încep să apară dezechilibrele hormonale. Aceste dezechilibre hormonale pot să fie corectate cu ajutorul hormonilor. Asta înseamnă că pot avea o viață mai bună. Adică simptomele nu vor fi atât de puternice.", a mai spus şi medicul Cătălin Todoran.

"Farmacia este pregătită să prepare tratamente hormonale cu hormoni bioidentici. Contează foarte mult parte de cursuri pe care farmaciştii trebuie să le urmeze. Aceste sunt disponibile iar farmaciştii le pot accesa. Aceştia ar trebui să se pregătească din ce în ce mai mult, astfel încât să poată oferi pacientului ajutor.

Nu este ușor să ajungi la aceste cursuri și, totodată, este și foarte greu să obții şi mediul în care să poți lucra, deoarece hormonii presupun anumite riscuri, inclusiv pentru preparator.", a adăugat şi Cosmina Bengescu, Farmacist Doctorand Chimie aplicată.

Pacientele din România se orientează de obicei către Elveția, Germania sau Statele Unite pentru astfel de tratamente, neștiind că sunt în trend crescător și în România. E important să știm că există soluții și la noi în țară pentru ca toate femeile aflate la menopauză să ducă o viață normală în această perioadă.