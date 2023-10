Mark Regev, consilier al premierului Netanyahu: "Urmărim îndeaproape ce face Iranul"

Mark Regev, consilierul premierului Netanyahu a făcut mărturii exclusive, în această seară, în direct la Antena 3 CNN, despre situația actuală din Israel.

Mark Regev a ținut în primul rând să mulțumească României pentru sprijinul acordat. "Noi, în Israel, apreciem sprijinul României, în acest moment critic pentru țara noastră", a spus acesta.

Pe de altă parte a clarificat situația de ieri noapte când Israelul a fost condamnat pentru explozia de la un spital din Fâșia Gaza.

"Azi noapte, Hamas a spus că noi am fi atacat un spital și am fi ucis sute de civili inocenți. Din păcate prea multă lume a crezut propaganda Hamasului. De la început noi am pus întrebări pentru că nu știau nimic despre așa ceva.

Suntem o țară responsabilă și nu vrem să spunem nimic public, până când să nu fim siguri că nu am fost implicați. Oricând există o posibilitate de a avea o rachetă rătăcită, dar am verificat și am dovedit clar, incontestabil, că explozia spitalului nu a fost din cauza unei rachete israeliene, ci de Jihadul Islamic, o organizație care este fratele mai mic al Hamasului", a spus consilierul premierului Netanyahu.

Totodată el a precizat că Israelul este foarte atent la mișcările făcute de Iran."Suntem îngrijorați. Urmărim îndeaproape ce face Iranul, atât direct cât și indirect. Multă lume de la președintele Biden, până la liderii europeni s-au făcut comparații între Hamas și Isis.

Noi vom înfrânge Hamasul în Gaza, dar în multe feluri Hamas e superior ca forță, față de Isis, pentru că Hamas are un sponsor, care este un stat și anume Iranul, care a oferit peste 90% din bugetul Hamas, arme, training, sprijin logistic. Când vom distruge sturcutra Hamas politică și militară din Gaza vom îndepărta și influența iraniană din Gaza", a precizat Mark Regev.