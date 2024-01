Vrânceanul protestatar de 83 de ani: "Noi nu vrem să dăm guvernul jos, ci să muncim pământul"

Constantin Crăciun, zis "Ţăranul sărac din Vrancea", este o figura aparte printre agricultori. Vrânceanul de 83 de ani, îmbrăcat în ie și opinci, a venit la București pentru a le aduce mâncare protestatarilor. Acesta a vorbit luni seară, la Antena 3 CNN, despre condiţiile fermierilor pentru a încheia protestele.

Constantin Crăciun s-a făcut cunoscut după ce a participat şi la protestele din anii trecuţi.

Cu vocea tremurândă și cu lacrimi în ochi, Constantin Crăciun le cere acum politicienilor să vină pe teren pentru a vorbi cu protestatarii.

"Să vină să stea de vorbă cu noi în teritoriu, să ne spunem necazurile, să le spunem cum am ajuns să mâncăm rezidurile Uniunii Europene. Un popor înfometat ca noi nu trebuie să trăiască așa ceva.

Cerem ajutor de la guvernanți. Așa cum au venit să îi votăm, așa le cerem și noi să fie alături de noi", a declarat bătrânul fermier.

Constantin Crăciun, protestatar de 83 de ani: "Am venit la miting, am tremurat ca niciodată"

"Am venit astăzi la acest miting. Am tremurat cum n-am tremurat în viața mea. Eu rezist la frig, nu port mănuși iarna și am venit să le prezint la cei care au spus că noi vrem să dăm guvernul jos...Noi nu dăm guvern, noi vrem să muncim pământul pentru copiii dumneavoastră, pentru generațiile care vor veni că fără pământ nu se poate trăi".

Bătrânul a dezvăluit în direct la Antena 3 CNN că marţi dimineaţă va merge să discute cu premierul Marcel Ciolacu.

"Sunt invitat mâine la ora 10:00 la domnul prim-ministru (Marcel Ciolacu - n.red.). A văzut emisiunile pe posturile de televiziune și probabil vrea să mă întrebe de ce am venit acolo", a spus bătrânul, luni seară, la "Sinteza Zilei cu Mihai Gâdea".

Citeşte şi: Un bărbat de 83 de ani din Vrancea, îmbrăcat în ie și opinci, a venit la București pentru a le aduce mâncare protestatarilor

"Noi asta am cerut astăzi să muncim pământul. Şi eu n-am mâncat. Eu am plecat azi-noapte de la 2. Nu mi-e foame să știți, mi-a oferit Antena 3 hrană în seara asta dar nu am putut să mănânc. Am luat de acasă o plăcintă făcută de soție cu brânză și n-am mâncat-o, pentru că am vrut să le arătăm că și noi generația a treia trebuie să vă ajutăm pe dvs., copiii dvs. să nu mănânce o plăcintă în tren ci să o mănânce acasă", a mai spus bătrânul.

Bătrânul spune că acum se scrie o istorie a ţăranului român. "Rog copiii din România, părinții din România, să se alăture să vină la această adunare. Nu este miting, este o adunare pașnică, pentru ei facem această adunare.

Noi vom intra în istorie. Astăzi se face o istorie a țăranului. Așa să facem. Salvaţi agricultura românească că altfel o să mâncăm în continuare pâinea congelată, o să mâncăm reziduurile(...).

Veniți cu toții. Ajutați-ne să salvăm România de la foamete", a încheiat bătrânul fermier.