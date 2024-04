"Doamne, Isuse, astăzi este ultima mea zi. Mamă, vin la tine!" | Ultima zi din viața lui Corneliu Vadim Tudor, rememorată de văduva sa

Ce nu s-a spus niciodată despre ultimele ore din viaţa lui Vadim Tudor. Văduva sa, Doina Vadim Tudor, a rememorat, la Antena 3 CNN, ultima zi din viața soțului ei.

"Corneliu Vadim Tudor a fost un om deosebit, pe care puțină lume l-a cunoscut cu adevărat. A fost sufletul meu pereche. A fost jumătatea mea. 34 de ani am fost împreună, dintre care 28 de căsătorie.

Era un om vesel, binedispus, care își lăsa problemele la ușă întotdeauna, un tată iubitor, un bun familist. Își iubea patria până la epuizare pot să spun. Deci ar fi făcut orice pentru neamul lui", a spus Doina Vadim Tudor la "Sinteza Zilei cu Mihai Gâdea".

"A fost un mare orator. Era în stare în decurs de 15 minute să adune 5000 de oameni și să le vorbească două zile, două nopți, fără întrerupere. A fost scriitor, are foarte multe, are 34 de cărți scrise, a scris scenariu de televiziune, a scris piese de teatru, a scris cronici sportive, a fost sociolog, jurnalist. (...)

După părerea mea și după părerea mai multor oameni, nimeni n-o să poată să îl imite", a opinat ea.

"Părea un om dur, dar nu era. Era foarte aprig la mânie"

"Era un tată bun, un familist convins. Era un soț bun, era romantic, deci ne făcea toate poftele.

Până în momentul în care el a decedat și vreau să vă spun că atunci parcă ne-a lovit ceva în cap, un meteorit, nu știu, nu ne-am trezit câțiva ani de zile din acest șoc", a mai spus ea.

Doina Vadim Tudor a rememorat ultima zi din viața soțului ei: "Astăzi este ultima mea zi. Mamă, vin la tine"

"În 2015, pe 14 septembrie dimineața, a scris toată noaptea la România Mare. Și-a aranjat ziarul și era 4:00 și mi-a zis "Doina, uite, am fost la baie și am auzit cucuveaua". Şi eu am zis nu știu, nu se poate, de unde cucuvea (...). Se simțea rău, îl durea, avea gheară aici în piept, înspre gât, înspre mână, și am zis hai la spital. (...) La spital n-a vrut, ca la ora 7:00 să-și cheme singur salvarea pentru că nu mai avea aer, se sufoca. Şi am coborât cu el. Eu cu Lidia, Jeni, cea mai mică, a rămas acasă. Şi s-a oprit în dreptul ușii. Am plecat cu mașina care era la poartă cu gărzile lui. Salvarea venea pe drum, dar nu mai puteam să așteptăm pentru că era foarte rău, se sufoca, n-avea aer.

S-a oprit în dreptul ușii, și-a întins brațele și a spus "Doamne, Isuse, astăzi este ultima mea zi. Mamă, vin la tine"".

Corneliu Vadim Tudor a murit la 65 de ani.

A fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Ghencea Civil, la ceremonia funerară fiind mii de oameni.