Cristian Popescu Piedone, detalii despre prima confruntare cu Nicuşor Dan | Mesajul pentru cei care vor înlăturarea sa din competiţia pentru Primăria București

Cristian Popescu Piedone (PUSL), primarul Sectorului 5, a povestit cum revenirea sa pare că a deranjat clasa politică şi mai ales pe Nicuşor Dan care i-a ignorat toate solicitările de a face Bucureștiul o capitală de care să fim mândri.

Întrebat ce a discutat la prima sa întâlnire cu Nicușor Dan la scurt timp după ieșirea din arest, Cristian Popescu Piedone a spus:

"Dacă îmi aduc aminte, era exact de Ziua Drapelului, la nicio săptămână după ce am ieșit din arest, ducându-mă în Piața Tricolorului să sărbătorim în Ziua Drapelului. Întâlnindu-mă cu primarul general, care rămăsese cu o restanța înainte să fiu arestat. Solicitasem domnului primar general pentru că la venirea mea ca primar în Sectorul 5 am constatat că sunt date de foștii edili anumite spații verzi și 283 de străzi care se a se află pe raza teritorială a Sectorului 5, dar sunt în administrare a Primăriei Capitalei.

Și nu vorbesc de bulevarde principale. Vorbesc de străzi adiacente, periferice etc și spații care de fapt și mai rău se află în centrul Capitalei. Spațiile care le vedeți astăzi uscate și neîngrijite din fața Casei Poporului, spațiile de pe Panduri, spațiile din fața Palatului Cotroceni, din Cotroceni, multe alte spații care au fost date cu ani în urmă spre administrare la Capitală.

"Oamenii care plătesc taxe îmi cer să rezolv aceste probleme"

Oamenii plătitori de taxe, cetățenii din Sectorul 5, pe ei nu-i interesează și oricât le-aș fi trimis această informație, ei spun că sunt plătitor de taxe și impozite la Sectorul 5 și au nevoie ca cel pe care l-au ales să le rezolve problemele.

Am făcut demersul înainte să fiu arestat. Am făcut așa cum mi-a zis dl. Nicușor Dan, hotărâri de Consiliul Local, să cerem în administrare înapoi aceste străzi Consiliului General. Nu că n-au fost puse pe ordinea de zi, n-a interesat pe nimeni.

M-am dus după cum m-am întâlnit aici, în Piața Tricolorului, după care am făcut din nou adrese, am repus totul pe tapet, am solicitat.

"Am făcut muncă voluntară dar nu mai pot"

Suntem în faza de acum am venit, toată lumea nu s-a interesat de nimic. Şi de ce n-a interesat? Lasă-le potloagă acolo, pentru că oricum Piedone trebuie să-și ia castanele. Eu oricum voluntar, repet, fără a băga bani publici, am rugat societățile de prestație, măcar o dată pe lună trageți și voi o coasă acolo, că e rușine. E Palatul Parlamentului, vin turiștii. Băi, e rușine, se duce la președintele României si vezi copacii uscați, să vezi buruieni cât casa în fața Palatului Cotroceni, pe străzi pe bulevardul principal. Am făcut muncă voluntară dar nu mai pot.

Patru ani nu se poate în continuare. Îmi spune că trebuiau să le intabulez. Pe ce treabă are? Eu nu-s proprietarul domeniului public. Primarii de sector sunt administratorii domeniului public. Proprietarul domeniului public în București este Consiliul General. El decide. Eu am Consiliul Local al Sectorului 5, am cerut înapoi drepturile. Dacă tot sunt administrator, dă-mi să administrez. Că le administrez bine sau prost, lasă să-mi iau eu și felicitarea, dar și castana.

Se pare că nu s-a vrut și de majoritatea din consiliul de atunci, USR-PNL, care de ce să-i dăm lui Piedone, să se vadă că face treabă. Lasă-l acolo, că se duce. Și mai apăreau și diverși și actualul candidat Dumitriu, apărea pe pârloagele alea să spună uite, Piedone nu face nimic", a spus Cristian Popescu Piedone la Antena 3 CNN.

"Cetățenii sunt sătui de ei. Cetățenii știu cine sunt. Cetățenii știu ce pot"

Întrebat cum comentează toate zvonurile care pretind că s-ar retrage din competiția pentru Primăria Capitalei Cristian Popescu Piedone a dat un răspuns ferm dar şi un mesaj tranșant clasei politice.

"Cred că m-am săturat să tot repet într-una că nu mă retrag și merg până la capăt. Mă amenință, mă lovesc, mă înjură, mă umilesc. Duc, că am spatele bătătorit de ura lor. Cetățenii sunt sătui de ei. Cetățenii știu cine sunt. Cetățenii știu ce pot. Ei nu mă abandonează. Cetățenii m-au făcut să fiu împotriva atacurilor lor. Chiar dacă mă leagă, dacă mă omoară ei, cetățenii, vor rămâne să mă răzbune. Gata cu batjocura, gata cu minciuna. Suntem mulți și nu ne puteți răpune. Suntem mulți. Rețineți, dragi politicieni mulţi și nu fac demagogie, că vă convine să nu vă convine a venit ziua decontului.

Vin tot felul de zvonuri, tot felul. Credeți că ce știți și auziți dvs, aud și eu lucrurile astea. Suntem toți făcuți din carne și oase, din sânge. Credeți că nu resimțim? Credeți că familia mea nu resimte lucrurile astea? Am zis o vorbă: dacă mă duc în prăpastie, nu mă întorc de la marginea prăpastiei și acolo cuvântul meu este cuvânt. Am zis că merg până la capăt, indiferent ce se întâmplă, dar nu mai au... ce se întâmple? Se gândesc în neputința lor la ce? Să mă aresteze? Să-mi scoate 20 de milioane de dosare. Dar ce ați făcut? Ați dormit 30 de ani? V-ați gândit acum cum îmi schimbam scutecele și la grădiniță?

"Coșmarul nostru, al cetățenilor, se încheie pe data de 9 iunie. Coșmarul lor de atunci începe"

Ce să facă? Coșmarul nostru, al cetățenilor, se încheie pe data de 9 iunie. Coşmarul lor de-a atunci începe. Pentru că ambiția mea și încrederea cu care sunt investit astăzi și ei știu și din toate sondajele, și a lu Gică, și a lui Vasile și a respectabilului sociolog Pieleanu. Eu înțeleg toate sondajele astea. Eu nu merg pe sondaje, nu mă duc după nicio fentă. Nu mă duc într-o realitate virtuală indusă sau creată sau trăită de toți zi de zi.

Eu de când am anunțat candidatura merg pe cioburi. Credeți că eu nu știu că e rău... trăim totuși în România. Aceste partide care nu au putut crea un candidat? Nu mi-ar bea şi sângele, nu ar fi în stare de orice?

Pentru că politica s-a revăzut în timpuri, ce poate să facă celor care sunt iubiți de oameni? Sunt geloși! Asta este eticheta, pentru că ei nu pot!

Ca președintele al Partidului Umanism Social-Liberal din România sunt dator și m-am întâlnit cu toți liderii din partidele care au contat, de la Marcel Ciolacu, Ciucă, Simion care conta. Nu m-am întâlnit cu USR, pe mine nu mă interesează. Da, ne-am întâlnit, da, au fost discuții, da, e normal nu m-a îndoit nimeni de la nimic. Merg până la capăt și merg cu Partidul Umanist Social-Liberal.

"Nu voi avea oboseală, nu voi avea somn. Merg până la capăt"

Acest partid umanist, social-liberal este la un procent greu de imaginat pentru ei, nu pentru mine. Mâine o să fiu la lansarea candidatului PUSL la Galați, răspoimâine sunt la Gorj și după vin înapoi în București. Dar nu voi avea oboseală, nu voi avea somn.

Este ambiția mea. Dacă mor pe teren, am să demonstrez acestor mega-specialiști, acestor mega care n-au făcut nimic decât contracte și proiecte sterile care zac și au luat banii decât pe studii de fezabilitate și nu sunt puse în practică, am să demonstrez cu toată nepriceperea mea, cu prostia mea așa cum sunt catalogat și jignit că îi scot la tablă și acolo și să înțeleagă ei să facă politică de la nivelul Primăriei Generale în sus. Să ne lase pe noi, administratorii, cei care răspundem de bunăstarea cetățenilor și ei să facă legi și să răspundă de politică.

Pentru ei, politicieni, să însemne parlamentare, Senat, președinte, Guvern. Să fie sănătoși. Noi suntem aici, noi suntem jos. Dar probabil că ei astăzi pierd o redută pe care voiau să o controleze și pe aia", a spus Cristian Popescu Piedone la Antena 3 CNN