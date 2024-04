Cristian Popescu Piedone: "Sondajul real este urna de vot. Oameni buni, ieșiți la vot!"

Cristian Popescu Piedone a subliniat, la Antena 3 CNN, că singurul sondaj relevant este urna de vot și a îndemnat cetățenii Bucureștiului să își exercite dreptul lor civic.

Piedone este pe primul loc la Primăria București, într-un nou sondaj.

Referitor la intenția de vot pentru candidații la Primăria Capitalei, Cristian Popescu Piedone (PUSL) se află pe locul 1 cu un procent de 40%, Nicuşor Dan, candidat independent susţinut de USR, este pe locul 2 cu 29%, medicul Cătălin Cîrstoiu, susţinut de alianţa PSD-PNL, are 20%, în timp ce Mihai Enache (AUR) are 4%, iar Diana Şoşoacă (SOS România) are de asemenea 4%.

"Am spus de la început, sondajele sunt pentru eter. (...) Eu nu să-mi opresc niciodată motoarele, indiferent ce sondaj e. Poate să mă dea cu 1.100% câștigător. Voi munci ca și cum avea voi avea 1%.

Pe mine nu mă interesează. Sondajul real este urna de vot.

Și transmit pe această cale și rog cetățenii Bucureștiului, indiferent de coloratură politică. Oameni buni, ieșiți la vot!", a transmis Piedone, miercuri seară, la Antena 3 CNN.

"Eu n-o să vă spun 'votați Piedone'. Eu n-o să vă spun, dar ieșiți la vot. Absenteismul dumneavoastră va face regiile cancelarilor partidelor jucătoare (...). Voi sunteți stăpânii acestui București. Voi plătiţi taxele și impozitele.

Nu vă spun nimic altceva. Eu, Cristian Piedone, așa cum consideră Nicușor, circar sau microb grobian, cum mă prezintă alt candidat care vine într-un halat alb.

Pe mine nu mă interesează contracandidaţii. Am spus-o și o repet, sunt într-o competiție electorală sportivă", a mai spus el.

"După conferința de vineri, orele 12:00, de la Sala Palatului, unde Partidul Umanist Social-Liberal din România își va lansa candidații la europarlamentare, candidații pentru primăriile de sector, primarul general și candidații la principalele municipii, orașe și consilii județene, în prezența a peste 5.000 de persoane trecem la nivelul următor. (...)

Rămân alături de oameni, dar voi intra în personalitatea oamenilor care vor percepe mesajul meu și proiectul meu pentru București. Realist, nu virtual", a precizat Cristian Popescu Piedone.