Cum răspunde Marcel Ciolacu la insulta premierului Cîţu: "Acest vaccin ne scapă şi ne fereşte de COVID. El nu ne vindecă, nici de aroganţă, nici de incompetenţă, nici de prostie!"

Invitat în cadrul emisiunii "Sinteza Zilei" de joi seară, preşedintele PSD i-a răspuns premierului Florin Cîţu la mesajul pe care acesta i l-a transmis după şedinţa de la Guvern, pe tema PNRR.

"La început am făcut referirea la această suficienţă şi aroganţă. Nu ştiu unde se doreşte a se duce. Mie mi-ar fi ruşine în locul primului-ministru când am o absorţie de 227 de milioane, sub comanda mea. Să stau să mă ocup, să îi răspund PSD-ului pe Facebook, sau mie personal şi în loc să îmi pun miniştri la muncă şi să mă ocup, pentru ce plătim cu toţii. Acum câteva zile, era la IMM-uri, măsura trei. Peste 27.000 de IMM-uri româneşti au accesat această măsură. Ieri am aflat că ea nu mai e. Există nişte suspiciuni de fraudă şi aceste 27.000 de firme, trebuie să acceseze din nou.

Eu în locul dânsului, aş vedea ce se întâmplă în ograda lui. Faptul că lucrurile nu arată bine, scumpirile sunt simţite. Nivelul de trai a scăzut imens în România. Priorităţile românilor sunt cu totul altele decât aroganţa.

Toate vor merge în lanţ, mai ales la produsele alimentare. Vor fi primul tampon. Mie mi-e foarte simplu acum, să îi spun domnului prim-ministru şi unor guvernanţi, că acest vaccin ne scapă şi ne fereşte de COVID. El nu ne vindecă, nici de aroganţă, nici de incompetenţă, nici de prostie. Să nu creadă că dacă se vaccinează scapă de aceste lucruri", a declarat Marcel Ciolacu.

De asemenea, preşedintele PSD a anunţat când va depune o moţiune de cenzură împotriva guvernului Cîţu.

"În această sesiune. Vom depune moţiune de cenzură, pentru că lucrurile nu mai pot continua aşa. Vom ajunge la un grad de îndatorare de peste 60%. Avem un deficit mult prea mare. Este un deficit excesiv pe care să îl poată suporta românii în acest moment. Se strâng argumente de la zi la zi", a dezvăluit liderul PSD, joi seara, în exclusivitate la Antena 3.

