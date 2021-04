Dana Budeanu, la Sinteza zilei. Verdict dur despre vaccinarea românilor

Este vorba despre județele Călărași, Giurgiu, Buzău, Vrancea, Vaslui, Neamț, Suceava, Botoșani, Covasna, Gorj, Mehedinți, Arad, Bistrița Năsăud.

Informația a fost prezentată de Mihai Gâdea la Sinteza zilei și comentată de invitata specială a emisiunii, Dana Budeanu.

"Sunt importante și județele, m-am așteptat la altele. Probabil sunt considerate județe de imbecili, conform declarației vicepremierului României, domnul Dan Barna, care recomandă primarilor să se implice în campanie. Am văzut că astăzi le-a recomandat și domnul Orban să se implice.

Păi și eu dacă am votat cu PSD și vine primarul PNL și-mi spune să mă vaccinez, eu mă vaccinez? Nu! Suntem pe niște piste de la nebuni (...) Punerea problemei este în permanență proastă. Cei care merg la festivaluri sunt deștepții, iar marea majoritate care nu s-a vaccinat sunt imbecili, nu? De ce-mi spui mie că o să merg la festival? N-am fost un an nicăieri, ca om normal. Oamenii normali au stat în casă că i-ați speriat voi și i-ați băgat sub pat.

Problema este scoaterea oamenilor de sub pat, adică prima problemă este cum îl scot pe omul pe care l-am băgat sub pat de frică un an, că eu l-am amenințat un an pe cetățeanul român. Cum îl scoți de sub pat să vină la vaccinare?", și-a început Dana Budeanu atacul.

