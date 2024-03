Elena Lasconi, despre candidatura la prezidențiale: "Aș putea participa la îmbunătățirea României"

Elena Lasconi, declarații exclusive la Antena 3 CNN, despre candidatura la alegerile prezidențiale.

Primarul din Câmpulung, Elena Lasconi a vorbit despre perspectivele sale legate de candidatura la prezidențiale și poziția sa în cadrul partidului USR.

"Nu vreau să intru în teoria conspirației, dar eu am fost rugată de conducerea USR să ajut. Și ajut în continuare.

Eu când am intrat în USR, nu am făcut-o pentru că mi-au oferit ceva, dimpotrivă, eu le-am oferit lor. Eu am intrat cu emoție și cu sufletul.

Întrebată dacă conducerea USR ar fi putut să o trădeze, Elena Lasconi a spus:

"Eu sunt sigură că au existat și greșeli, eu nu aș fi procedat așa dacă eram la conducere, dar fiind și campanie electorală, cred că cel mai important e să strângem rândurile și să fim uniți.

Nu o să fiu persoana care să provoace discuții în spațiul public.

Întrebată dacă se va înscrie în cursa pentru prezidențiale, primarul din Câmpulung a spus:

"Eu sunt cu foarte mult bun simț și aș vrea să văd niște măsurători pe bune, din mai multe surse. Să fie măsurați mai mulți colegi de ai mei și atunci aș lua o decizie.

Eu sunt cu tot sufletul pentru Câmpulung și vreau să candidez acolo pentru că am foarte multă treabă.

”Mai am nevoie de cel puțin trei mandate ca să scoatem Câmpulung la lumină”

Mi-ar plăcea foarte mult să fac asta. Eu așa simt că aș putea participa la îmbunătățirea României, cu o bucățică de Românie schimbată în bine.

Mi se potrivește foarte mult treaba asta de primar.

Eu cred în valorile USR-ului, dar nu o să închid ochii atunci când aș simți că nu e transparență și democrație.

Întrebată dacă este mulțumită de alianțele făcute de partid, Elena Lasconi a spus:

"O alianță este bună. Eu am fost nemulțumită de faptul că nu ne-au transmis din înainte un document.

Eu nu sunt nemulțumită că suntem într-o alianță pentru că practic ești mai puternic", a spus Elena Lasconi, la Antena 3 CNN.