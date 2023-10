Explozie puternică în Marea Britanie. O imensă "minge de foc", filmată de localnici

O explozie puternică a avut loc în Oxford, Marea Britanie. Îngroziți, unii locuitori au reușit să filmeze întregul moment.

Sursa foto: Knocker |Twitter

Misterioasa explozie a fost raportată în această seară, moment în care oamenii au început să distribuie imagini pe rețelele sociale.

Un martor a declarat, pentru Oxford Mail, că a văzut "un cerc ciudat, pulsând de la ferestrele noastre, privind spre nord-vest de Oxford. Bănuiesc că este vorba despre furtuna de fulgere care a trecut pe deasupra", a spus martorul.

Cei care au văzut fenomenul uluitor au descris întregul moment pe internet.

"Atât de ciudat, cerul a pulsat", a scris cineva.

Citește și: Eclipsă de soare pe 14 octombrie 2023, chiar de Sfânta Parascheva! Zonele în care va fi vizibilă

"Fulgerul a lovit ceva care a izbucnit în flăcări", a scris altcineva.

"Am simțit o undă de șoc și am auzit ca un tunet. Apoi am văzut în depărtare o minge de foc, care lumina norii", este un alt comentariu.

O primă ipoteză susține că explozia ar fi fost cauzată de o acumulare de metan în sistemul de canalizare, care s-a aprins.