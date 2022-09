Florin Piersic se pregăteşte să îşi lanseze prima carte - "Viaţa este o poveste"

Florin Piersic i-a oferit lui Mihai Gâdea un interviu de suflet, în cadrul Ediţiei Speciale, unde a mărturisit că se pregăteşte să îşi lanseze prima sa carte. Îndrăgitul actor a spus că va scrie despre toţi oamenii pe care i-a cunoscut şi alături de care are amintiri, cartea fiind mai mult un roman.

Sursa foto: Antena 3

Invitat în cadrul Ediţiei Speciale, Florin Piersic a făcut dezvăluiri despre prima sa carte.

"Viaţa este ca o poveste" şi cu fiecare experienţă trăită în decursul vieţii, celebrul actor a mărturisit că în carte se vor regăsi toate amintirile pe care le are cu toţii oamenii pe care i-a întâlnit.

"Toată lumea, toţi cei din jurul meu scriu cărţi. Domnul Mihai Gâdea, eu am o bibliotecă acasă. Numai cărţi pe care le-am primit. Nu am timp, nu am când, nu există vreme ca să pot să le citesc. Le răsfoiesc, mă uit la dedicaţiile care mi s-au trimis şi îmi plac. E frumos, fiecare scrie în felul lui. Aceste cărţi pe mine m-au impresionat. (...) Toţi colegii mei au scris cărţi şi zic eu de ce stau aşa, sunt prost? Nu sunt prost. Toate poveştile mele pe care le-am scri în maşină, în autocar, în avion.

Am luat bileţele şi scriam câte o amintire de-a mea legată de un moment. Toate astea le-am strâns şi eu acum m-am gândit după ce am vorbit cu o doamnă (...) E scrisă, aproape trei sferturi. Restul, mă gândesc, pentru că eu nu am scris: M-am născut în ziua de cutare, e ca un roman.

Asta e cartea. Nu am scos-o deja. Asta este coperta şi aşa se cheamă cartea - Viaţa este o poveste.

Şi tu ai poveştile tale, şi eu am poveştile mele şi asta este. Este tot ce pot să spun eu legat de toţi oamenii pe care i-am cunoscut. Prieteni, neprieteni, duşmani n-am avut. În carte povestesc despre tot, întâmplări din viaţa mea, oameni pe care i-am cunoscut. Şi tu joci acolo un rol. Toată lumea joacă un rol în această carte", a spus Florin Piersic, în exclusivitate la Antena 3.

Cel mai iubit actor român speră ca lansarea cărţii sale să aibă loc anul viitor, chiar de ziua sa, în luna ianuarie.

"Doresc să apară această carte câtă vreme mai exist, pentru că îmi plac toate întâmplările pe care le-a scris din când în când, şi toate s-au adunat într-un fel de povestea vieţii mele. De aia am şi ales titlul ăsta, "Viaţa este o poveste, pentru că toate ale mele sunt poveşti, întâmplări", a adăugat Florin Piersic.