Florin Piersic, dezvăluire emoţionantă despre tatăl său: "A salvat viața a șase familii în perioada Holocaustului"

Tatăl marelui actor Florin Piersic, Ștefan Piersic, a fost medic veterinar, iar în perioada Holocaustului a ascuns 6 familii de evrei într-un abator la Cernăuți, el fiind responsabil de acea unitate.

Astfel, Ștefan Piersic și-a asumat un risc imens pentru a le salva viața acelor oameni și a fost ajutat de soția sa, mama lui Florin Piersic.

„I-a ascuns în abatorul lui de la Cernăuți. Trebuiau să fie luați, să fie duși la Auschwitz sau Dachau. Tatăl meu i-a luat.

Nu era voie atunci. Nici trupele germane, nici poliţia de atunci, nimeni nu putea să intre în abator fără aprobarea tatălui meu pentru că era medicul veterinar al judeţului Cernăuți. I-a ascuns luni de zile şi mama le aducea mâncare. După ce au ieșit au plecat în Israel", a spus Florin Piersic.

Florin Piersic a primit medalia onorifică a Israelului şi Ierusalimului

Pentru că tatăl său a salvat viețile atâtor oameni, Florin Piersic a fost chemat în Israel de prim-ministrul Israelului, Beniamin Netaniahu, ca să-i ofere medalia onorifică a Israelului şi Ierusalimului.

„Ştie şi Bibi Netanyahu care mi-a dat medalia Guvernamentală a Ierusalimului.

Nimeni din România nu a aluat o asemenea medalie. Am luat-o pentru că eu am recitat la comemorarea statului Israel un poem scris din unul din oamenii pe care eu îi am în auriculul stâng: Aurel Storin îl chema. Nu mai este. Vorbesc din când în când cu soţia lui, cu Adina.

El a scris pentru prezenta mea acolo acest poem. După care Bibi, (n.r. Benjamin Netanyahu) i-a spus impresarului: pe băiatul ăsta să îl aduci la mine. Aveam 70 şi de ani.

Mi-a spus bravo, puștiule! Şi l-am întrebat de ce îmi zice puștiule şi mi-a zis că arăt ca un băiat tânăr", a povestit marele actor Florin Piersic într-o ediție istorică la Sinteza Zilei de la Antena 3.