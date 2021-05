Kira Hagi, despre proiectul cu Netflix și Michelle Obama: "Am fost acolo la prima oră"

"Eu colaborez cu un studio de dublaj, aici, în România. Ei lucrează cu Netflix direct. Și m-au contactatpe mine, mi-au spus că m-au văzut în anumite proiecte și dacă doresc să vin să dau audiție.", a spus Kira, la Antena 3.

"Nu știam proiectul, dar fiind un job am zis: 'Prima! Mă găsiți acolo la prima oră.' Și am ajuns acolo, am dat audiția și a fost foarte bine.

Dublez vocea personajului Gofre, din serialul Gofre și Mochi, produs de Michele Obama. Pentru copii. Este istoria gastronomiei.", a mai povestit fiica lui Hagi.

