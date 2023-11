Lia Olguța Vasilescu dezvăluie rețeta pentru preparatul preferat de familia sa pe 1 decembrie: "Noi mâncăm raci de post, o specialitate oltenească"

Într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu a dezvăluit cum sărbătorește Ziua Națională în familie și a vorbit despre târgul spectaculos de Crăciun organizat în orașul pe care îl administrează.

Lia Olguța Vasilescu spune că dragostea de țară îi unește pe români. Aceasta a vorbit despre Ziua Națională, tradițiile păstrate de familia sa, postul Crăciunului și provocările din mandatul de edil al Craiovei.

Primarul a mers, împreună cu Mirela Voicu, la plimbare prin Târgul de Crăciun de la Craiova.

"Mergem la mama (n.r. de 1 Decembrie). Din păcate, tata nu mai este cu noi anul acesta. Și stăm cu ea, împreună cu sora mea, cu nepoata. Deci practic o familie lărgită.

Fiind și perioada postului, noi mâncăm raci de post, nu știu dacă știți cum sunt. Este o specialitate oltenească, pe care o știm de la bunicii noștri, care au crescut pe Dunăre și care este făcută din ciuști, le zicem noi, de fapt niște ardei iuți groși, din aceea care se atârnă la uscat.

După ce se usucă, sunt umpluți cu aceeași umplutură care se bagă sarmale, dar fără carne și cu foarte multă ceapă prăjită. Sunt extraordinar de buni.

Se fierb la cuptor, exact ca și sarmalele, dar sunt foarte, foarte buni. Vă recomand.", a povestit Lia Olguța Vasilescu.

"Și cam ce face toată lumea (n.r. de 1 Decembrie). La târg mâncăm, ne plimbăm, ne dăm cu roata. Anul acesta avem cea mai mare roată din România, care are 40 de metri înălțime și e punctul de atracție.

Bineînțeles că ne plimbăm, ei mănâncă pentru că nu sunt la regim și nici nu țin postul. Mănâncă tot felul de bunătăți din Târgul de Crăciun, pentru că anul acesta avem 70 de comercianți care au venit din toată țara.

Eu țin postul. Cred că este util ca măcar de două ori pe an să ne purificăm.

Pot să spun că toată adolescența și tinerețea mea am sărbătorit Ziua Națională într-un cadru festiv, adică am participat la toate paradele militare, am participat la toate aceste sărbători care se organizează de către municipalități și anul acesta nu va face excepție, așa cum n-a făcut nici anul trecut.

Pentru mine, Ziua Națională este o sărbătoare foarte importantă.", a mai precizat primarul din Craiova.