Motivul pentru care Marcel Ciolacu s-a umplut de nervi după ce s-a uitat la Mircea Badea: "Am adormit pe la 01:30"

”Aseară mă uitam la Mircea Badea. M-am umplut de nervi” și n-a putut adormi decât târziu, a mărturisit premierul Marcel Ciolacu, miercuri seara, la Sinteza Zilei.

Motivul a fost că Ucraina nu a renunțat la sintagma ”limba moldovenească” care era folosită în manualele elevilor români ce învață în școlile ucrainene.

”Aseară mă uitam la Mircea Badea. De obicei mă uit cu mare plăcere și adorm după emisiune. Aseară m-am umplut de nervi. Am adormit pe la 01:30. Am sunat și-n Ucraina, cum era normal, am pus și consilierul pe politică externă să dea telefoane. Și am aflat adevărul: acele manuale fuseseră date la tipărit pe o anumită zonă”, a declarat Marcel Ciolacu.