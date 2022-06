Oana Roman dezvăluie planul alimentar care a ajutat-o să topească 25 de kilograme: "Am energie întreaga zi"

"Eu m-am îngrășat pentru că până la Revoluție am făcut sport de performanță, am făcut înot și brusc, de pe o zi pe alta, n-am mai făcut antrenamente absolut deloc.

Adică, de la foarte multe antrenamente eu am trecut la 0 antrenamente într-o perioadă în care mi-a fost și psihic foarte greu.

Şi atunci toate lucrurile astea combinate au dus la faptul că depresia mea s-a manifestat prin faptul că m-am îngrășat atunci foarte mult și după aceea m-am tot luptat să slăbesc, să mă îngraș și iar să slăbesc.

Oana Roman dezvăluie planul alimentar care a ajutat-o să topească 25 de kilograme

Am început undeva prin noiembrie 2019 pentru că eu din cauza unei operații pe care am avut-o după ce am născut, care mi-a salvat viața, din păcate, nu mai am voie să fac niciun fel de mișcări care să-mi solicite mușchii abdominali.

Trebuie să am foarte mare grijă. Nu am voie să ridic greutăți, nu am voie să fac foarte multe lucruri.

Și am găsit varianta de a face proceduri de remodelare corporală care pe mine m-au ajutat enorm de mult, având în vedere că altceva în afară de dietă nu puteam să fac.

Întâi am început să fac proceduri cu niște aparate extrem de performante și după primele 2 ședințe de criolipoliză, când m-am măsurat și am văzut că aveam aproape 8 centimetri minus în talie și la șolduri, după 2 ședințe, adică după vreo 4 luni, atunci am înțeles că e posibil și că pot să merg mai departe combinând cu o dietă.

"Analizele sunt bune şi am energie întreaga zi"

Eu am ales intermitent fasting 16 cu 8, adică nu mănânc nimic solid timp de 16 ore și mănânc doar într-un interval de 8 ore.

În timpul zilei mai beau în sake, care înlocuiește o masă, are cam 200 250 calorii. Dacă-l beau chiar că nu mai îmi este foame absolut deloc. (...)

Am perioade de o săptămână din când în când în care opresc fastingul și mănânc și dimineață, dar eu mă simt foarte bine și vreau să spun că eu am analizele foarte bune.

Adică am plecat dintr-un punct în care am fost și foarte rău bolnavă. Tiroida mea acum este perfect echilibrată, pentru că trebuie să-mi fac din 3 în 3 luni analizele ca să văd cum stau. Am o singură carență de fier, dar în rest am analize bune.

De exemplu, eu mănânc o gustare la început care poate să fie un sake sau poate să fie niște fructe și apoi am o masă practic mai consistentă.

Mănânc fripturi, mănânc salate, mănânc pește, mănânc și mâncare gătită. Marius gătește senzațional de bine și este un foarte mare avantaj pentru mine faptul că el gătește. În fine mănânc din toate, dar cu măsură", a explicat Oana Roman la Sinteza Zilei de la Antena 3.