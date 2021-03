Un pensionar de 82 de ani la protest: "Am venit pentru libertate. Am muncit 43 de ani. Ne ţin închişi în casă, ce suntem animale?"

Pensionarul a declarat cu o luciditate demnă de admirat că a fost în piaţa Universităţii şi în 1989 inspirat de un motiv puternic pe care îl invocă şi acum: libertatea.

El a declarat că a muncit 43 de ani, a avut grijă de el şi din pensia infimă de 220 de lei pe lună își duce zilele conștient şi mulțumit. El le-a cerut guvernanților să aibă grijă de cei care nu mai au nimic în aceste vremuri tulburi, că poporul i-a ales şi din munca românilor vin şi salariile lor.

„Am fost în Piața Universității și în '89 am stat pentru libertate eu am venit pentru libertate, să fim liber, să nu fim obligați să stăm în casă, să nu putem vorbi.

Libertate înseamnă foarte simplu, să merg liber pe stradă, fără mască, fără să stai cu frică, că vine şi te amendează vreun jandarm. Merg cu frică și mă uit să nu cumva să mă amendeze, pentru că am o pensie și dacă îmi ia din pensie ce mă fac? Am 220 de lei pensie, adică îmi trebuie pentru medicamente, nu pot să plec în concediu în afară, că mă limitez la banii ăștia.

„Am muncit 43 de ani neîntrerupt”

Eu am muncit 43 de ani neîntrerupt, dar mulțumesc de Dumnezeu atât cât am tot cu ăștia mă întind. Am fost la munca de jos, am ajuns tehnician, apoi am ajuns la centrala Centrocoop, am fost șeful CTC, am avut 32 de secții de producție pe care le controlam din punct de vedere calitativ.

„Merg şi câte 5 km pe jos”

„Am făcut gimnastică de aia mai țin în vigoare, dar nu toți sunt așa. Eu am făcut sport. Am mers și 5 ore pe jos", a mai spus domnul Filip.

