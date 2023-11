Premierul Ucrainei îi cere scuze lui Marcel Ciolacu pentru manualele tipărite în "limba moldovenească"

Premierul Ucrainei a trimis o scrisoare lui Marcel Ciolacu, prim-ministrul României, în care își cere scuze pentru situația cu manualele în care apare sintagma ”limba moldovenească” în loc de ”limba română”, deși există o decizie a țării vecine în acest sens.

Guvernul de la Kiev a explicat că acele manuale au fost tipărite înainte de momentul în care se luase decizia și acest lucru va fi îndreptat.

”Informațiile apărute în mass-media referitoare la manualele tipărite se referă la exemplarele care au primit aprobarea pentru imprimare în luna mai a anului curent. Majoritatea acestor manuale au fost tipărite în timpul verii, înainte de adoptarea hotărârii de a renunța la utilizarea termenului de limba moldovenească”, precizează oficialii de la Kiev într-un comunicat oficial.

Ministrul Educației și Științei din Ucraina a precizat pe rețeaua X, fostă Twitter, că ministerul „a oprit orice producție suplimentară a acestor manuale. În plus, se lucrează la un mecanism pentru înlocuirea exemplarelor tipărite anterior cu manuale în limba română.”

”Aseară mă uitam la Mircea Badea. De obicei mă uit cu mare plăcere și adorm după emisiune. Aseară m-am umplut de nervi. Am adormit pe la 01:30. Am sunat și-n Ucraina, cum era normal, am pus și consilierul pe politică externă să dea telefoane. Și am aflat adevărul: acele manuale fuseseră date la tipărit pe o anumită zonă”, a declarat Marcel Ciolacu, miercuri seară, la Sinteza Zilei.