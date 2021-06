Profesorul Mircea Beuran a obţinut în instanţă reinstalarea în sefia secţiei şi plata salariilor de la concediere

Ministrul Sănătății, Victor Costache l-a demis pe Mircea Beuran de la şefia Secţiei Clinice de Chirurgie III a Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti, la începutul lunii ianuarie 2020, în urma raportului realizat de spital.

Raportul spitalului arata că ”incidentul s-a produs ca urmare a unor erori umane, comise de către echipa operatorie”, iar ”Mircea Beuran, ca şef al Secţiei Clinice de Chirurgie III a încălcat 10 obligaţii din cele 33, asumate prin contractul de administrare al secţiei”.

Chirurgul Mircea Beuran, cel care ar fi operat-o pe femeia care a luat foc pe masa de operație, la Spital Floreasca, a declarat, într-o intervenție telefonică la Antena 3, că nu a fost prezent în sala de operații când s-a petrecut incidentul, ci s-a alăturat echipei chirurgicale după ce aceasta a fost mutată într-o altă sală de operații.

”Echipa care era atunci a căutat prin diferite mijloace să oprească flacăra. Eu în momentul acela nu eram în echipa operatorie, nu eram în blocul operator, iar acest lucru se poate dovedi foarte ușor, prin camerele de supraveghere.

În clipa în care eu am ajuns, bolnava era deja mutată în altă sală, iar echipa căuta să facă hemostază, adică oprirea sângerării. (...) Când ei căutau să facă acestă hemostază am apărut și eu și m-am alăturat echipei. Echipa era șocată și am preluat operația. După ce am finalizat operația, am pregătit tot ce trebuia făcut pentru a pune pacientul în poziția de a fi transportată în Terapia Intensivă a Marilor Arși”.

La o lună după incidentul cu pacienta arsă, medicul Mircea Beuran a fost reclamat pentru o mită de 10.000 de euro şi a fost audiat de DNA.

Tribunalul Bucureşti a decis să oblige Spitalul Floreasca la despăgubirea medicului Mircea Beuran cu salariile de care ar fi beneficiat timp de 5 luni ca şef al Secţiei de Chirurgie.

Perioada este calculată din momentul în care a rămas fără funcţia de conducere, ca urmare a sancţiunii de către Ministerul Sănătăţii şi până la expirarea de drept a mandatului.

Mircea Beuran a obținut în instanță reinstalarea în șefia secției și plata salariilor de la concediere. Decizia este executorie.

