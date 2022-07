Reacția Oanei Zamfir, după declarațiile controversate făcute de George Buhnici: ”Și-a prezentat soția ca pe un exemplar”

”Probabil că așa cum a spus, o fi consumat ceva, am zis eu. Inițial m-a deranjat termenul de minoră pentru că n-a zis puștoaică, de exemplu. Se întâmplă în foarte multe cupluri. Vedem în la America, de exemplu, chestiunea asta, să îi spună soțul soției, puștoaică sau kid, kiddo. El folosește termenul de minor, dovadă că bate în zona aceasta care i-a repugnat ulterior.

Mai ales într-o țară în care dacă vrei să fii ca dânsul, vlogger, influencer, ce s-a făcut acum, că pe vremuri zicea că e ziarist. Dacă vrei să fii influencer, persoană publică într-o țară care are o problemă serioasă în legătură cu sexul cu minore, în legătură cu fetițele care nasc de la 10-12 ani, atunci ești atent la cuvinte. Sigur că nu e prima dată când folosește termenul ăsta.

Acum că-și întoarce soția și o îi arată posteriorul să poată să aprecieze lumea ce exemplar... Sigur că e, ca femeie... E treaba dumnealui și a soției lui. Adică dacă vrea, să pună și un marcaj și să zică ăsta este numărul exemplarului și proprietarul sunt eu. Este o chestiune absolut între ei doi acum.

Sigur că, într-o societate ca a noastră, probabil că sunt foarte mulți care aplaudă, foarte mulți care se regăsesc în această descriere, foarte mulți care merg la mare să vadă piele. Eu credeam că la mare se merge pentru mare, pentru înot, pentru aer, pentru distracție. Dânsul înțeleg că merge pentru piele și pretinde să i se ofere piele fără vergeturi.

Acum dacă ar fi încadrat, așa cum susține, chestiunea asta într-o zonă de problematică serioasă legată de obezitate, inclusiv de celulită, celulita poate să fie integrată în zona de afecțiune. Sunt foarte mulți termeni medicali care determină celulita, nu doar mâncatul în exces, că așa este în mod superficial. Sunt afecțiuni hormonale, de exemplu, care contribuie la depozitarea celulitei. Nu cred că are dânsul preocupării spre zona asta serioasă.

A pretins că îl preocupă copiii afectați de obezitate. În mod clar nu îl preocupă decât, așa cum sincer s-a exprimat, să vadă piele de bună calitate, fără vergeturi. Sigur că trebuie să te uiți și la cine zice. George Buhnici nu e la prima zicere.

A produs un scandal similar destul de recent, când s-a referit la situația din Ucraina, spunând că acum ce să facă, să nu mai mănânce el desert, că mor alții p-acolo? Ca atare, cu asta am descris personajul, am înțeles despre ce e vorba. Și cred că mai multă atenție nu-i trebuie acordată lui, cât fenomenului. Pentru că, într-adevăr, există această raportare în societate, cu atât mai mult cu cât și tinerele domnițe de pe la noi au încurajat imaginea proprie vândută ca marfă sub această împachetare sexuală.

Firește, și din perspectiva asta, da, George Buhnici este un exemplar și el, cum și-a prezentat și soția, ca pe un exemplar. Dânsul este un exemplar din acest insectar al indivizilor care gândesc așa”, a declarat Oana Zamfir.

Realizatorul de vloguri despre tehnologie George Buhnici, în vârstă de 41 de ani, a stârnit un nou val de reacţii pe reţelele sociale după un interviu pentru emisiunea ”XNS” de la Antena Stars.

Buhnici a făcut declaraţii halucinante la festivalul Neversea.

El și-a dat cu părerea despre aspectul fizic al tinerelor care nu au grijă de corpul lor şi care se afişează în costum de baie ”cu celulită şi vergeturi”. George Buhnici a afirmat că ”mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine şi am văzut fete care arată foarte bine aici”.

”Am văzut şi fete care nu arată bine şi nu aş vrea să se interpreteze, dar suntem la festival şi putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor!

Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi.

Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul” a spus Buhnici la Antena Stars.

Jurnalistum a continuat afirmând că "şanşa vieţii mele e o soţie care arată ca o minoră". ”Eu am norocul că am o soţie care arată ca o minoră. Asta e şansa vieţii mele, jur. Uită-te la ea! Câţi ani îi dai?”, a spus George Buhnici, la XNS.