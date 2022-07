România, la un pas de recesiune | Avertismentul expertului Adrian Negrescu: "Din păcate, spre asta ne îndreptăm"

"Deja se văd primele semnale. Producția industrială a României a scăzut cu 3 % în luna aprilie și probabil și în lunile următoare vor consemna o scădere a producției industriale.

Avem o contribuție negativă a industriei la creșterea economică, aceea făcută din pix de INS în primul trimestru.

Deci lucrurile din punct de vedere economic se agravează. Avem 40.000 de companii care sunt în situație de risc în primele 4 luni din acest an cu 30% mai multe decât anul trecut.

Se poate ajunge ca 150.000 de companii în acest an să pună lacătul pe ușă.

Și asta înseamnă vreo 500.000 de oameni rămași fără locuri de muncă. În acest moment noi suntem în zona de staflație, adică economia, practic, e aproape de 0 din punct de vedere al creșterii economice și continuă aceste creșteri de prețuri de care ne spune și guvernatorul Băncii Naționale.

Acest lucru înseamnă staflație, este anticamera recesiunii - adică disponibilizări și închideri de firme. Din păcate, spre asta ne îndreptăm", a spus Adrian Negrescu, analist financiar, la emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3.

”Rata medie a dobânzii la depozitele noi la termen și-a accelerat considerabil creșterea în aprilie și mai ales în mai, chiar și pe segmentul populației. În această conjunctură, cursul de schimb leu - euro s-a menținut relativ stabil și pe parcursul lunilor mai și iunie.

Dinamica anuală de 2 cifre a creditului acordat sectorului privat a continuat să crească în primele luni ale trimestrului II, ajungând la 16.5% în luna mai și la 16,16% pe ansamblu intervalului, în condițiile în care menținerea relativ constantă a variației deosebit de înalte a componentei în lei a fost însoțită de o nouă accelerare a creditului în valută.

Ponderea componentei în lei în creditul acordat sectorului privat s-a menținut astfel constantă la 72.7%. Potrivit actualelor evaluări, rata anuală a inflației va continua să crească până la mijlocul trimestrului III anul curent, sub impactul șocurilor pe partea ofertei, dar într-un ritm vizibil încetinit, urcând astfel, moderat, peste valorile prognozate în luna mai pe orizontul scurt de timp.

Determinante pentru această înrăutățire a perspectivei apropiate a inflației sunt dinamicile mai mari anticipate a fi consemnate în unele următoare de prețurile combustibililor, gazelor naturale și energiei electrice, chiar și în contextul aplicării schemelor de sprijin și al manifestării unor efecte de bază, precum și de prețurile alimentelor procesate, în principal sub influența scensiunii mai puternice a cotațiilor țițeiului, produselor energetice și ale mărfurilor agroalimentare, pe fondul războiului din Ucraina și al sancțiunilor asociate”, a declarat Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.

Creştere uriaşă decisă, astăzi, de Banca Naţională a României (BNR) pentru dobânda cheie.

BNR a decis în şedinţa Consiliului de Administraţie să majoreze dobânda cheie cu un punct procentual, ceea ce se traduce printr-o lovitură dură pentru românii care au credite.

Drept urmare, ratele vor creşte în următoarea perioadă. Decizia a fost luată de BNR pentru a combate inflaţia cu care economia românească se luptă în ultima perioadă.

"Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de astăzi, 6 iulie 2022, a hotărât următoarele:

• majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,75 la sută pe an, de la 3,75 la sută pe an, începând cu data de 7 iulie 2022;

• majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 5,75 la sută pe an, de la 4,75 la sută pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 3,75 la sută, de la 2,75 la sută pe an, începând cu data de 7 iulie 2022;

• păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară;

• menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit", se arată într-o informare a BNR.