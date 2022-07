Creştere uriaşă decisă de BNR pentru dobânda cheie | Ratele la credite vor creşte în următoarea perioadă

BNR a decis în şedinţa Consiliului de Administraţie să majoreze dobânda cheie cu un punct procentual, ceea ce se traduce printr-o lovitură dură pentru românii care au credite.

Drept urmare, ratele vor creşte în următoarea perioadă. Decizia a fost luată de BNR pentru a combate inflaţia cu care economia românească se luptă în ultima perioadă.

"Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de astăzi, 6 iulie 2022, a hotărât următoarele:

• majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,75 la sută pe an, de la 3,75 la sută pe an, începând cu data de 7 iulie 2022;

• majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 5,75 la sută pe an, de la 4,75 la sută pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 3,75 la sută, de la 2,75 la sută pe an, începând cu data de 7 iulie 2022;

• păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară;

• menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit", se arată într-o informare a BNR.

Dobânda cheie, majorată cu un punct procentual de BNR

"Nu ne aşteptam la o creştere atât de mare, iar dacă ne raportăm la ultimii ani, în general, Banca Naţională a fost destul de prudentă, a mers pe un 0,25 sau 0,5 puncte procentuale.

Este o creştere foarte mare ceea ce ne transmite un mare semnal de alarmă pentru perioada următoare.

Nu putem da vina strict pe Banca Naţională pentru faptul că vor creştere ratele pentru că este o măsură de combatere a inflaţiei. Din păcate, ratele vor creşte şi trebuie să fim foarte atenţi. Persoanele care au credite, în această perioadă, trebuie să fie foarte atente la veniturile pe care le vor obţine", a explicat consultantul fiscal Adrian Benţa.